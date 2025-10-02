第七屆大灣區STEAM卓越獎頒獎禮　逾百學校學生獲獎展現創新實力

香港新興科技教育協會策動籌辦的第七屆大灣區STEAM卓越獎頒獎禮早前舉行，表揚來自研究生組別、大專、中小學以至幼稚園的優秀學生，展示他們在人工智能、機器人、生命與健康、新材料與新能源、資訊及通訊科技等多個範疇的創意與科研成果。



第七屆大灣區STEAM卓越獎頒獎禮早前舉行，逾百學校學生獲獎。（香港新興科技教育協會提供圖片）

是次活動獲教育局、數字政策辦公室、民政及青年事務局及創新及科技署大力支持，典禮邀得多位嘉賓致辭，包括香港新興科技教育協會創會會長洪文正、政府數字政策辦公室助理數字政策專員（共用服務及採購）關穎賢，以及業界代表，與現場逾百名師生一同見證青年創科力量。

在研究生及大專組別中，香港理工大學及香港科技大學的學生於新材料與新能源、生命與健康及機器人等範疇均有得獎，其中理大團隊勇奪銀獎。而香港專業教育學院、香港都會大學及中大等院校亦於人工智能和資訊及通訊科技項目中表現突出。

中學組的表現同樣亮眼，荔景天主教中學、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學及將軍澳香島中學等校憑作品「畫得你心」、「康樂通」、及「白內障偵測器」分別獲得金、銀、銅獎。小學組方面，北角循道學校的「智能LunchBot」及啟基學校聯同黃埔宣道小學的「好Tongue得」勇奪金獎。

（香港新興科技教育協會提供圖片）

主辦單位表示，香港新興科技教育協會以「視野、創新、博識、承擔」作為培育人才的目標，希望透過舉辦比賽提供多元化的活動及服務，培養青年人對科技發展的興趣，大會更希望透過此活動，倡導並創造條件讓青年學生認識、關心資訊科技發展。