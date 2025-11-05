大坑真光教師以AI製教學APP　需時半年變5分鐘　學生投入玩住學

近年學界逐漸應用人工智能，例如幫助行政工作、生成題目、分析學生成績等，但在教與學上的廣泛應用仍然有待開發。香港真光中學資訊科技主任夏志雄老師月前起研究以人工智能生成教學程式，至今已有不少成果，其中之一是設有不同難度的打字遊戲，讓所有學生在第一堂電腦堂就能掌握打字及多個電腦科生字。



他直言，類似遊戲在過去要至少半年才有成果，現在只需要數句提示由人工智能花費數分鐘生成即可。換言之，現時教師只需要有想法將課堂內容變成遊戲，就可以付諸實行，編程技術障礙已經不復存在。



夏志雄老師即場示範以人工智能生成小遊戲，一個井字過三關遊戲不消幾分鐘就出現。（廖雁雄攝）

即席示範生成遊戲 更多空間提供個人化教材

訪問當日，夏志雄老師即席示範以人工智能生成遊戲。他先下載一張井字過三關的圖片，然後將圖片上載到人工智能，輸入簡單一句「Convert to an interactive game with score」（轉換成一個可以計分的互動式遊戲）的提示後，不消數分鐘，一個井字過三關遊戲隨即出現，而且可以隨便複製到其他網頁使用。夏老師說，教學用遊戲可以使用同樣方式生成，配合提示指令更改相關教學內容即可。

夏老師製作的打字遊戲參考經典打怪獸遊戲，各個電腦科生字會不斷向下跌，學生需要以鍵盤輸入文字將跌下的文字消滅，獲得分數。對鍵盤打字愈熟悉的學生可以選擇更高難度，挑戰以更快的速度消滅文字。他表示，該遊戲主要供中一學生的首堂電腦課使用，製作原因是現時學生多使用語音輸入及手寫輸入，不懂得以鍵盤打字，但他認為打字是很基本的技能，因此透過遊戲吸引學生打字，順道教授電腦科生字。他提到，學生玩遊戲時不但投入，更是雙眼發亮。

為了讓學生練習打字，夏志雄老師以人工智能製作了圖中的打字遊戲。類似遊戲在過去需要數個月至半年時間才能完成，但現在只需要數分鐘就可以做到。（廖雁雄攝）

打字遊戲的製作時間同樣以分鐘計，不但可以自訂生字表，更設有三個難度，學生可以按自己的能力選擇不同難度，成為個人化教材，課後亦可繼續自學。遊戲亦設有分數統計功能，學生可以知道自己的成績，亦可以與同儕比較。夏老師笑言，會進一步研究加入即時連機功能，展示分數榜，讓學生可以在堂上比併，大幅提升互動性。

生成遊戲對創意需求高 可將舊教材電子化

夏老師直言，過去要製作一個類似的遊戲程式是不可能的事，人工智能的發展使事情變成可能。他比喻人工智能等同為每位教師配備一位程式開發員，使開發教學程式的技術門檻大大降低，即使教師完全不懂得編程，都可以將編程工序交由人工智能完成。

夏志雄老師又提到，人工智能可以用於將過去的教材電子化及互動化。圖中的多項選擇題工作紙，就是從紙本工作紙電子化而成，同樣只需數分鐘就完成。（廖雁雄攝）

不過，他強調雖然技術門檻有所降低，變相教師的創意就更加重要，要更花心思設計課堂，找出適用於設計教學程式的內容，配合合適的教學法，以提升課堂效率。他又指由教師親自製作教學程式更能貼合學生需求，畢竟「只有老師先至最了解佢個學生嘅問題」，成品與坊間現成的教學程式不同。

同樣的方式可以用於將過去的教材電子化並加入互動元素。他舉例，老師只需要為工作紙拍照並上載到人工智能，指示生成一個互動形式的工作紙即可，「以前做電子化好麻煩，係噩夢，而家3分鐘就做完啦」。

「唔知道」成最大障礙 展示成果震撼同工

夏志雄老師坦言，教育界同工們普遍並不知道人工智能可以用於製作教學用的程式。（廖雁雄攝）

被問到以人工智能製作教學程式的最大障礙是什麼，夏老師坦言是「唔知道」，「原來好多人真係唔知道，可以咁做」，而非技術上的困難。他指，自己早前曾向數間中學的教育界同工展示自己的成果，參與的同工們都對成果表示震撼，「原來可以咁樣做」。

最後，夏老師亦指出並非所有課題都適合使用人工智能生成教學程式輔助教學，某些課題難免需要使用較平淡的手法教學，認為現階段最好的做法是將兩者混合使用。