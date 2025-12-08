校長筆記｜ AI時代教育：要不「贏在起跑線」要不「贏在轉折點」

文：佛教沈香林紀念中學馮順寧校長

孩子不一定「贏在起跑線」，但一定能「贏在轉折點」

過去二十年，「輸在起跑線」這句話像咒語一樣縈繞在每位香港家長心頭。補習、才藝班、幼稚園面試戰，家長使盡渾身解數，只為讓孩子搶先半步。然而，2025年的今天，一場由人工智能（AI）掀起的教育革命，正把這條曾經筆直的「起跑線」徹底扭成彎道，而真正的贏家，往往是在中途突然急加速、懂轉彎的那一個。



「ICAS 國際聯校學科評估及比賽」（數學）獲獎-4C 丁治棋(榮譽獎)。（作者提供）

而事實上，大家可以見到的，是很多從未被看好、成績長期在中游的孩子，在中一至中三階段突然「開竅」，最終考進資優班、拔尖課程，甚至代表香港出戰國際奧林匹克競賽。這些孩子並非一夜之間變聰明，而是終於遇上了真正「懂他」的教育系統。真正決定孩子未來高度的，不再是小學階段的排名，而是12–15歲出現的「轉折點」。而AI，正好成為觸發這一轉折的最大變數。

「英國教育科技博覽會」（Bett Show）一年一度的國際教育科技盛會。（作者提供）

起跑線正在消失

傳統教育資源高度集中於頭20%尖子，中游學生（約80%）在傳統的教育底下，根本不會有望成為「20%」的一分子，他們要的，不是學「更多」的學習內容，而是要懂得學習的「策略」，而老師則要懂得「因材施教」。AI個人化學習系統的出現，第一次讓「因材施教」從理想變成日常。學校如果能善用AI ，分析每位學生的學習進程、教授學生提問AI 的策略，讓每人按自己節奏前進。這意味著：

小學成績普通的孩子，升中後仍有大把機會後來居上

學習速度不再取決於班房內其他人，而是完全屬於自己

校本AI人才庫 如何精準挖掘中游學生潛能 —「贏在轉折點」

AI 人才庫--學生AI Report。（作者提供）

從AI人才庫中發掘更多專才

傳統資優篩選只看成績，我校的AI人才庫卻能從數據發現「孩子的專長」。例如：系統會自動將學生所參加的活動、比賽的獎項，按年份、類型、班級、個人進行數據蒐集，老師只要進入平台，以數據了解學生專長，再跟進個別指導。而更重要的，我們會觀察到全校最需要關注的「N無」學生，讓他們更易被老師看見，從而鼓勵他們參與不同的活動，而今年度我們更開放平台予家長，家長可同時觀察到自己子女在學校的參與情況及表現，亦可以用學校的平台生成屬於自己子女的AI Report，了解子女所長及需要，共同攜手培育成長。

AI 的遊戲化及視覺化激發內在動機

AI 生成式學習方面，學校有兩個創新而到位的方法，其中一個是將AI應用於提升學習英文的效能，以「AI食譜創作」為例，結合英文、家政STEAM跨科學習：

- 學生先學食物詞彙

- 用英文指令生成美食圖片

學生用英文寫Prompt生成圖像，反覆修正形容詞與動詞，過程自然提升語言精準度。整個過程無需額外補習，學生卻在興趣驅動下主動優化語言表達，英語應用能力與學習動機顯著上升。

AI英文--透過改寫,使用更精確的名詞（或片語）來描述。（作者提供）

今年我們另一個新嘗試，是善用AI 生成遊戲的便利性，應用在每一個學科，老師只需數分鐘，就可以輕易製作一個與學科內容相關的小遊戲，老師易知易行，學生學習也生動有趣，在不加重老師工作量的同時，更能充分照顧學生學習多樣性。

AI釋放教師教學空間，讓中游生真正被看見

傳統40人的班房，老師最多只能兼顧頭尾兩端。中游學生往往「不麻煩、也不突出」，潛能長期被埋沒。AI自動化工具正改變這一局面：如我校逐步將AI應用在各科的課程重整及進行學生六年成績比對分析，系統自動生成每位學生的學習歷程檔案，教師亦可一鍵查看進步軌跡、常見錯誤、潛在優勢，釋放出的時間用於設計進階挑戰與個別輔導。未來，教師將有更多精力為中游學生開設「微資優小組」，針對AI發現的局部優勢進行拔尖訓練，成效遠超傳統總分篩選。

高桌晚宴：一場屬於不同範疇資優學生的盛宴。（作者提供）

當AI把「因材施教」從兩千年前的理想，變成2025年教室的日常，資優教育就不再是少數人的專利。每一位中游的孩子，都有機會在某一天，被系統標記出「局部超常潛質」，從而獲得針對性資源，開啟人生加速跑。

家長要做的，不再是逼孩子跑得更快，而是確保他擁有一條真正屬於他的跑道，放下起跑線焦慮。今天的孩子，跑道本身會因人而變。AI把過去隱形的潛能轉化為可見數據，家長要關注的，是子女「被看見」而非「總分」，並在轉折點到來時，有足夠信心急轉油門。

『贏在起跑線』這句話已過時。現在要告訴家長的是：請放心，你的孩子不會輸在起跑線，因為起跑線已經被取消了。AI時代，給孩子最好的禮物，不是補習費，而是讓他遇到「懂他」的教育。

佛教沈香林紀念中學馮順寧校長（作者提供）

作者簡介：

馮順寧，現任佛教沈香林紀念中學校長，香港大學文學士、香港中文大學文學碩士，現正修讀博士課程，從事教育多年，致力推動創新學習及生涯規劃，曾任教育局課程發展委員會委員，並多次獲得香港大學「國際傑出電子教學獎」、「第二屆品德教育傑出教學獎」等。

