校長筆記︱為學生創造經歷，讓年輕人成為聯通中外的橋樑

文︰博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省得中學植文顯校長

為同學創造中學版「Gap Year」

「Gap Year」（間隔年）的概念在大學教育雖已十分普及，大學生常有機會由校方安排到國內外進行一年交流、實習或遊歷，但在本地中學——除非是國際學校——卻鮮有所聞。位於荃灣的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學（下稱梁中），自2015年起便與國際性非營利組織香港 AFS 緊密合作。在植文顯校長、謝振雄副校長、張嘉銘副校長，以及英文科科主任張美芝老師和韓鎮琦老師團隊的帶領下，梁中突破傳統框架，一直致力安排學生到世界各地進行為期一年的「Gap Year」交流。



在植文顯校長(中)、謝振雄副校長(右三)、張嘉銘副校長(右一)，以及英文科科主任張美芝老師(右四)、韓鎮琦老師(左四)及外藉英語老師Ms. Sandeep Bhogal(右二)的帶領下，梁中突破傳統框架，為學生安排到世界各地進行為期一年的「Gap Year」交流。（作者提供）

梁中學生的足跡已遍及意大利、芬蘭、拉脫維亞及波蘭等地，他們不僅入住當地家庭，入讀當地學校，深度參與社區活動，體驗當地文化。植文顯校長笑言：「若非疫情阻隔，梁中定能為更多同學創造這些寶貴經歷！」。

為配合AFS計劃，梁中跟AFS 香港合辦Intercultural Fair 國際文化節，讓全校學生參與及體驗。（作者提供）

學習不僅建構於課堂內，更可發生在學校這「舒適區」之外。透過與不同文化、思維和生活方式的深度碰撞，海外學習經歷能深刻塑造學生的全球視野，拓寬文化理解，培養積極品格，並在真實的沉浸式環境中提升語言能力。為此，植校長強調，除了組織國內交流活動外，梁中亦積極鼓勵學生到海外作深度體驗，讓同學從社會、文化、生活、藝術及工作等範疇感受世界各地的「不同」，同時將中國傳統文化及香港中西薈萃的特色帶到國外，讓不同國家及種族的人看見中華文化之美。

推動中外學子交流，構建命運共同體

在日益緊密相連的世界裡，人類交往早已超越國界藩籬。國與國之間、不同種族的人民均是「命運共同體」，唯有彼此認識、協作努力，共同面對全球挑戰，才能行穩致遠。梁省德中學深諳此道，不僅讓同學「走出去」，更將外國中學生「帶進來」。

植校長表示，過去十年，除疫情外，梁中每年均會安排一名外籍交流生寄宿於學生家庭，並參與校內各式活動。截至 2025 年，學校已接待過來自意大利、德國、法國、土耳其、芬蘭及日本的同學。植校長深信，要實踐「命運共同體」，各國學生需先建立連結、加深了解，進而學會尊重不同的文化及傳統，才能學習共贏、共融的理念，發揮團隊精神，最終讓「年輕人成為聯通中外的橋樑」。

原來「世界是平的」，國家防衛「中學生有責」

中六級江紫琦同學在芬蘭留學時，與當地寄宿家庭共同參與社區活動。（作者提供）

去年梁中共有兩位同學赴外體驗「Gap Year」。中六級的郭芷君同學和江紫琦同學，分別前往拉脫維亞和芬蘭交流。面對學科及語言的挑戰，她們展現了難能可貴的堅持，不僅克服困難，更在學年終取得優異成績。這段經歷讓她們重新定義了「學習」的意義，收穫遠超越書本知識。 前往芬蘭的江紫琦表示，此行除體驗到聞名世界的「芬蘭式教育」外，最令她改觀的是當地職業的平等觀念。不論是農夫、清潔工，還是醫生、律師、教師，各行各業在工資、待遇及社會地位上，並無如香港般明顯的階級之分，每個人都備受尊重。她笑言，這讓她深刻體會到原來「世界是平的」，並相信社會平等是可以實現的願景。

中六級郭芷君同學在拉脫維亞留學時，接受當地國防教育，學習武器及設備操作，以學生身份體會對保護國家的責任。（作者提供）

前往前蘇聯國家拉脫維亞的郭芷君同學則。除了體驗與大自然為伴的生活及戶外植林課程外，最令她印象深刻的是當地的國防教育。當地中學課程規定學生每年需到軍營學習武器及設備操作。她感嘆道，原來國家防衛不單是軍人的責任，更是每位中學生應身體力行的責任！

將世界帶到校園的智慧

Ambroise與梁中學生午膳期間在英語咖啡閣傾談，交流兩地文化。（作者提供）

今年，梁中迎來了來自法國的安布魯瓦斯·德尚（Ambroise Deschamps）。為了讓他真正融入本地校園生活，學校作出了精心的個性化安排。鑑於他對體育的熱愛，校方安排他參加極具香港特色的龍舟隊訓練，並加入足球隊，在綠茵場上與本地學生建立默契，互相切磋。此外，他亦是德社委員會成員及英語辯論隊一員，在思想交鋒中鍛鍊，促進多元觀點交流。

Ezgi Zincircioglu參與英語咖啡閣大使聚會，與各級學生建立友誼。（作者提供）

這些寶貴經歷不僅幫助外籍學生認識中國傳統文化，也促進了中外學生的連結。去年度來自土耳其的交流生 Ezgi Zincircioglu 對在梁中的時光心懷感激，她真摯地分享道：「這是一段變革性的旅程，讓我重新發現了自己。儘管學業壓力不小，但我所建立的友誼給予我無比溫暖與支持。同學和接待家庭讓我這個異鄉人在香港找到了歸屬感。」這印證了接待計劃的深遠影響——它不僅豐富了本校學生的視野，也為遠道而來的學子留下了難忘又溫暖的印記。

正在波蘭留學的中五級林溢婷同學與當地同享用波蘭特式餃子，帶著滿滿的學習體驗歸來。（作者提供）

展望未來：從個人成長到社群影響 展望 2025-2026 學年，梁中中五級林溢婷同學目前正於波蘭克拉科夫進行交流。正如植校長所言，梁省德中學致力於為同學創造不同經歷，期望同學能透過多元化的體驗，「築夢求知、啟航未來」！

Ambroise與植文顯校長（右）品嚐由本校學生沖煮的咖啡，與他閒談校園生活。（作者提供）

作者簡介：



植文顯校長為現任博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省得中學校長，秉持「博愛行仁、省善修德」宗旨，致力全人教育，透過多元學習促進學生的德、智、體、群、美的發展。植校長期望透過獨特的海外經歷，拓寬學生國際視野，培育他們成為「聯通中外」的橋樑，既吸收世界養分，亦向外展示中華文化之美，成就才德兼備的棟樑。

