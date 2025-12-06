中學概覽｜有中學設海洋生物觸摸池推STEAM　課程加入元宇宙元素

近年資訊科技日新月異，不少學校大力推展STEAM教育，務求培養學生對科學及新科技的興趣，昨日公布的新一份《中學概覽》顯示，有中學在課程中加入航天及機械人課程及活動，又提到設立「飛航實驗室」、「海洋生物觸摸池」等設施。另外，國民教育方面，不少學校在教學內容及活動中，加入《憲法》及《基本法》元素，期望加強學生對國家安全的認識。



《中學概覽》刊載全港逾400所本地中學資料。（資料圖片/何敬淘攝）

《中學概覽》刊載全港逾400所本地中學資料，最新一份簡介顯示，不少學校均有著墨於Steam課程。其中，位於青衣的樂善堂梁植偉紀念中學，在學校發展計劃中提到會將環保及STEAM概念注入校園，同時加入人工智能、虛擬實景、機械人、編程、航天等課程及活動，持續培養學生科學感及興趣；同樣位於青衣的佛教葉紀南紀念中學則在課外活動增設「STEAM學會」，當中包括一系列航拍、機械人操控、3D列印等工作坊。

新一份《中學概覽》今日出爐，不少學校均在課程中推動STEAM教育。（資料圖片）

另外，位於新蒲崗的李求恩紀念中學，在校本課程中提及調撥資源，設立「飛航實驗室」、「水族探索館」及「海洋生物觸摸池」等多項不同的設施，以讓學生有更多空間構思及嘗試與STEAM教育相關的專題研習和比賽；將軍澳的萬鈞匯知中學，在學校課程更新重點中表示，特設成真館及未來教室，積極推動教育科技，如「人工智能」、「沉浸式投影」、及「元宇宙」等，裝備學生面向未來科技型社會；該校亦設有各類額外的延伸課程，包括元宇宙虛擬空間、Minecraft、AI人工智能機械人及編程。

至於國民教育方面，位於北角的顯理中學，提到會依據「有機結合、自然連繫、多元策略、互相配合、課堂內外、全校參與」的原則，於全校活動及教學內容中加強國民教育，包括《憲法》、《基本法》及國家安全教育的學習元素。

此外，荃灣公立何傳耀紀念中學亦提到，會加強培育學生對「國民身份認同」的認識及理解，如透過升旗禮、國旗下講話、內地考察團、國家憲法日、國家安全教育日的活動，讓學生認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要，增強學生對國家民族的認同感；而位於元朗的中華基督教會基朗中學，則會在各科均加入《憲法》、《基本法》及國家安全教育課題，全面加強學生對國家安全的認識。