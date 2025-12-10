聖若瑟英文小學「STEAM BUDDIES」計劃　令學生珍惜生命尊重自然

聖若瑟英文小學這所男校，專為愛發現、好奇心強的男生設計「STEAM BUDDIES」計劃。學校每年特別邀請生態學家珊博士，為全校各級量身打造富有深度與驚喜的課程，讓學生在親身實驗中學習科學知識，並逐步培養出珍惜生命、尊重自然的素養。男生們不僅觀察，更親自動手，從播種到建構夢幻生態系，個個變身小科學家，熱情分享他們的成果與體驗。（內容由聖若瑟英文小學提供）



一年級同學掌握基本的植物知識，還他們培養耐心與責任感。（聖若瑟英文小學提供圖片）

學校近來更添置了爬蟲角，由同學分擔照顧變色龍、守宮、甲蟲等小動物。每位學生都積極參與，細心觀察牠們的日常行為，記錄成長變化。這些小動物成為校園裡的「活教材」，讓同學們更深刻體會到生命的珍貴與責任的重要性。

六年級學生學習飼養鼠婦，並親手製作生態球。他們需要掌握光合作用和呼吸作用，並控制生態系統的濕度。（聖若瑟英文小學提供圖片）

男生們對大自然的探索非常投入，每次帶回家親自培育或飼養的小任務，都像一場冒險遊戲。當調好鹽水，看到豐年蝦卵子變成活蹦亂跳的幼蝦，大家興奮得興高采烈，還會用影片或相片記錄在家觀察的過程，然後上傳到Padlet平台與同學分享心得與有趣瞬間，激發彼此的創意和討論熱潮。

在飼養黑水虻的過程中，學生們發現牠們是食物分解大將軍，不僅幫助減少浪費，還設計小窩居作牠們的獎勵。製作生態球更是刺激，控制濕度讓鼠婦與苔蘚和平共處，看到整個系統順利運轉，他們的成就感與環保責任心都大大提升。這些親身體驗讓他們逐步理解生命的奇蹟與脆弱，進而培養對生命的尊重與珍惜。

學生們為各種生物設計耐用、環保的居所。有的用樂高堆疊塔，有的畫出精彩的3D藍圖，科學與創意完美結合。他們還用中英詩歌讚美生命，創意無限，讓科學、藝術與語言在課堂上形成美妙的交匯，促進多元學習。這些跨科整合的課程融合科學、科技、工程與藝術，完美契合男校精神，讓男生邊玩邊學，了解生命週期與生態系，從一二年級點燃對植物真菌的好奇，到三年級玩水生實驗，再到高年級挑戰昆蟲分解與微型生態，涵蓋整個學段，強調互動實踐。

在「STEAM BUDDIES」的課程下，男生們不僅激發探索之火，更在親身經驗中學會珍惜生命、尊重自然。他們懂得每個生物的價值與重要性，培養出愛護生命的素養，並鍛造責任感與創新精神，為未來挑戰蓄勢待發，開啟無限可能！

每年的學習活動都是精心設計，旨在幫助學生打下堅實的基礎，迎接未來的挑戰。（聖若瑟英文小學提供圖片）

