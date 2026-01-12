禮賢會彭學高紀念中學推行靜觀與番茄鐘工作法　培養學生自主溫習

許多學生視溫習為苦差，往往因此而放棄測驗、考試。位於九龍塘的禮賢會彭學高紀念中學，卻嘗試走一條不一樣的路，由教學生如何溫習，到考試前主動向學生提供「貼士」和歷屆試題，讓學生不再視測考為「不可能的任務」，建立自主學習的能力與信心。



校長鄧文偉接受「01教育」訪問時指出，隨着人工智能（AI）蓬勃發展，知識不再是教育的唯一核心，學生能否具備思考能力、面對未知環境的勇氣，以及持續自主學習的能力，才是關鍵。因此學校早於數年前已開始部署，從學習心態入手，推動學習靜觀，讓學生學懂專注，同時引入番茄鐘溫習法，協助同學建立有節奏、有目標的溫習習慣，加上配合網上學習平台的系統化資源，以及由師生共同參與的「學風推動組」，學校逐步營造一個鼓勵主動學習的校園文化，讓學生不再只為應付考試而讀書，而是學會為自己學習。



禮賢會彭學高紀念中學鄧文偉校長表示，學校引入番茄鐘溫習法，協助同學建立有節奏、有目標的溫習習慣。（夏家朗攝)

鄧文偉校長指出，現今學生自小接觸電子產品，短影音與社交平台充斥生活，漸漸使學生「變得好難專注」。他形容，在沒有 Reels（連續短片）、Shorts（短片） 的年代，學生尚能維持較長的專注時間，但現時資訊不斷刺激感官，令不少學生在溫習時難以靜下來思考。他表示，學校先教學生靜觀與認識自身情緒，當學生能夠調節情緒，讓心境回復平和，「個腦先會慢慢成長」，學習效能亦會隨之提升。

鄧文偉校長認為，當學生心境回復平和，腦袋先會慢慢成長，學習效能才會有所提升。（夏家朗攝)

推行靜觀學習 讓學生腦袋靜下來

校方亦進一步引入番茄鐘溫習法（Pomodoro Technique），作為訓練專注力的重要工具。全校會每年三次，於測考前的星期五同步進行「25分鐘專注、5分鐘休息」的溫習循環，期間學生不得討論、不能舉手向老師提問，手機亦須收起，營造與自己相處的學習空間，亦期望學生透過體驗，回到家中也能溫習。

學校推行番茄鐘溫習法（Pomodoro Technique），期間學生不得討論、不能舉手向老師提問，手機亦須收起，營造「與自己相處」的學習空間。（夏家朗攝)

顧倩彤助理校長解釋，學生升中後成績未如理想，原因之一在於溫習不得其法。她表示，「中學唔係純粹背理論，而係要學識融會貫通」，無論是日常課堂還是文憑試的評核取向，均要求學生理解概念、分析題目、靈活應用，若學生只沿用小學階段背誦方式溫習，將難以應付學業。

因此學校對症下藥，教學生各種溫習方法和技巧，例如SMART Model和透過 To-do list 管理溫習進度，從而協助學生訂立清晰而可行的學習目標，完成後打勾或刪除事項，讓學生從中獲得自我肯定，長遠逐步建立屬於自己的自主學習系統，而非被動地完成老師指示。

她稱，有學生反映這套方法令他們在溫習時更有方向，也更容易投入。鄧校長則表示，隨着專注力與學習習慣逐步改善，學生整體成績亦出現明顯進步。

顧倩彤助理校長表示，學校所推行的各種溫習方法，是希望幫助學生逐步建立屬於自己的學習系統示。（夏家朗攝)

學校主動為提供「貼士」 讓考試成為學習推動力

為了進一步將考試轉化為學習契機，學校建立了名為「Exam Get Set Go」的自學平台。鄧校長表示，傳統測考用作評估學生，但校方想把測考變成推動學習的力量。他解釋，每逢考試前，各級各科老師會揀選過往試卷中的重點與難點，錄製不多於10分鐘的短片，集中講解常見錯誤或關鍵概念，讓學生在溫習時有清晰方向。

平台同時上載過往三年的校內試卷及相關DSE題目，而實際考試中，有約一成至兩成分數來自平台相關內容，讓學生明白只要善用資源和努力是有回報的。

鄧校長形容，短片配合歷屆試題，為學生建立了一個「可以應付得到」的學習門檻，當學生感到課程與考試並非遙不可及，而是能逐步掌握，他們面對困難時的抗拒感自然降低，也更願意主動投入溫習。

學校成立了「學風推動組」，透過不同計劃鼓勵學生建立正面的學習態度。（夏家朗攝)

自修室獎勵計劃 營造「一起努力」的學習文化

除了在課堂與溫習方法上着力，學校亦從校園文化層面入手，營造有利自主學習的氛圍。顧助校表示，為了讓學生在努力過程中獲得肯定與方向，學校成立了「學風推動組」，透過不同計劃鼓勵學生建立正面的學習態度。

其中，「摘星計劃」及「奮進獎」讓不同能力與背景的學生都能設定目標，感受到成功的滿足感。在硬件與空間配套上，學校則設立自修室獎勵計劃，鼓勵學生留校溫習。課室內設有「加油站」，提供簡單零食，讓學生在長時間溫習時補充體力，同時亦安排管理員陪伴，照顧學生需要。顧助校指出，這些看似細微的安排，其實有助營造一種「很多人一起努力」的氣氛，減少學生獨自溫習的孤單感。

程詠詩副校長表示指出，學校所有協助學生溫習的措施，都是環繞着「想學、肯學、會學、能學」四個層次而設計。（夏家朗攝)

課程設計以「想學、肯學、會學、能學」為核心

程詠詩副校長指出，學校所有協助學生溫習的措施，其實都是環繞着「想學、肯學、會學、能學」四個層次而設計。學校借助考試營造一個學生必須面對的真實學習場景，當平台與各種支援逐步拆解學習門檻後，學生便會感到自己不再是在「大海裏面撈針」，自然更願意投入。她直言，因為「每一個學生我哋都想教好」，學校才會不斷設計工具與方法，協助學生一步步前行。

面對人工智能（AI）成為大趨勢，程副校亦提到，學校會向學生介紹如何善用AI作為學習輔助，讓學生明白即使沒有老師即時在旁，也可以透過科技獲得支援。

她補充，學校一直強調，教育並非要求所有學生都一樣優秀，而是讓每個人清楚自己身處的位置，並找到可以持續進步的方法，培養成長性思維。學校的口號「To be a better me」，不只是一句標語，而是透過日常學校生活中的不同場景，讓學生真切感受到「明日的我，可以比今日的我更好」。

中五學生陳皓山(左一)表示，接觸番茄鐘溫習法後，他明顯感受到學習效能提升。（夏家朗攝)

學生：自主溫習有助提升學習效能

中五學生陳皓山坦言，過去溫書時往往「冇乜頭緒」，亦未懂得為自己訂立目標，只是按考試範圍溫習，結果溫得疲累卻未見大成效。接觸番茄鐘溫習法後，他明顯感受到學習效能提升，「喺短時間 set 一個目標」，完成後便能獲得自我滿足感，亦更有動力繼續。加上自學平台的支援，讓他在任何時間、任何地點都能自行尋找答案，學習不再受限於課堂或老師在場與否。

中三學生楊舜斐亦有相似體會。她回憶，小學時學校鮮有教授溫習方法，只能「死讀爛讀」，溫習時間一長便感到疲累，甚至轉而玩手機。升上中學後接觸番茄鐘溫習法，她學會在25分鐘內高度專注，並善用5分鐘休息與反思，調整學習節奏，為下一輪溫習作好準備。對她而言，這不僅是一套技巧，更是一種讓學習變得可持續的方式。