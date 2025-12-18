不再死記硬背　佛教葉紀南紀念中學添國際課程元素　啟發學習動機

「教育界講咗廿幾年 Paradigm Shift（範式轉移），其實 Shift 嚟 Shift 去，到而家主流仲係一啲死記硬背嘅方式去處理學習」。佛教葉紀南紀念中學校長林志煒直言，AI人工智能愈來愈強大，社會各界都需要反思教育的意義，重新定義人才。他直指填鴨式教育無法裝備學生回應未來需求，「記憶能力高一啲，係咪就係未來嘅人才呢？」。他又舉例，現時不少大型醫療集團的行政總裁都不是醫生，而是具備財經背景並解理解醫療專業的人才，可見社會需要的是能夠整合資訊進行決策分析的通才。



林志煒校長設立以聯合國17個可持續發展目標（SDGs）為主題的「COMPASS Program」，引入國際課程常用的內容及教學法，課堂互動學習元素大增、以跨學科學習打破科目圍牆、著重培養軟技能如協作溝通、創意、領導力，使學生成為具備成長型思維的未來通才。以微塑膠課題為例，雖然是屬於地理科的課題，但課堂教學不會停留在地理範疇，會包括生物、醫學、社會角度，學生亦會於堂上就議題進行討論，閱讀學術文章延伸學習。



津校引入國際課程式學習元素 促進自主探究、擴闊學生視野

佛教葉紀南紀念中學校長林志煒於2024/25學年到任，於本學年（2025/26）推出「COMPASS Program」，為學校引入國際課程式的元素，啟發學生學習積極性及拓闊視野。（廖雁雄攝）

提供國際課程的學校每年學費數萬至逾10萬元不等，對於大部份本港家庭而言是難以負擔的數字。佛教葉紀南紀念中學林志煒校長表示，國際課程與本地課程的最大分別，在於前者強調促進學生自主學習及擴闊學生視野，認為兩者可以結合互補，相信對於不少本地家長而言，猶如「蔗渣嘅價錢煮出燒鵝嘅味道」。

「COMPASS Program」針對初中學習階段，引入國際課程的教學元素。教學上，學校大量加入分組學習（Group Based Learning），課堂時間一半由教師講授基礎知識，與傳統課堂類似，另一半則由學生進行小組討論，「如果我 talk and talk（不斷地說話），我講一百樣嘢，唔代表你（學生）聽到一百樣，你發吽哣都得」，小組討論能推動學生投入課堂，了解課題。

另外，學校曾舉行為期兩天的課外工作坊，請來星級導師，包括前奧運選手、牛津或哈佛大學畢業生，與學生一起圍繞社會議題進行討論及研究，過程有助找到對議題的興趣，從而產生學習動力，學生亦可以在尋找資料的過程中提升閱讀長文章的能力，培養分析及整理資料的能力。

多元化展現學習成果 考核日常課堂表現

林志煒校長提到，現時初中部份考試使用開卷考試（Open Book Exam），以考核學生以資訊解決問題的能力。（廖雁雄攝）

林校長認為，未來要求學生具備分析力而非記憶力，因此「COMPASS Program」亦改變考核模式。他表示，學生不再需要背誦一大堆標準答案，例如「塑膠有幾多種？」，但要回答更高層次的問題，像是「微塑膠對人體的影響」，只要答案言之成理，能夠引用資料支持即可。

學校亦開放部份考試以大學的「開卷考試」（Open Book Exam）形式進行，容許學生帶數頁筆記進場考試幫助作答。林校長強調這樣的考試更加符合現實世界之中，成年人可以隨時翻閱資料，考核學生篩選及運用資訊解決問題的能力。

「COMPASS Program」亦引入了多種研習報告形式，配合學生專長。除了傳統的文字報告之外，學生可以製作資訊圖表、設計海報、拍攝短片、舉辦活動（Campaign）、進行演講（Pitching）等，以呈現學習成果。新的報告形式均屬實作，有助提升學生滿足感及表達技巧。另外，學校亦正研發專門用於記錄學生平時分的平台，使教師在日常課堂期間，已經可以透過平板電腦即時評估學生的協作、領導力、創意等，將過程難以量化的平時分及學習態度都變得系統化，亦使學生明白平日在團隊中的貢獻與表現亦是學習的重要指標。

課程培育學生學習技能 啟發學習興趣考好DSE

林志煒校長認為，「COMPASS Program」有助提升學生的學習技能，以及啟發學習興趣，有助應對文憑事。（廖雁雄攝）

家長們或會猶豫，學校的做法能否幫助學生應付高中學習，特別是考好文憑試（HKDSE）。林校長解釋指，「COMPASS Program」有助學生建立對事情的見解，培養分析能力，掌握重點，加上學校會提供不少與學習技能相關的課堂，如做筆記的技巧，變相學生完成初中後已經擁有很多學習技巧，懂得如何學習，「呢個知識係唔會唔見嘅，都係會放喺佢心深處」。

林校長不諱言中學課程有部份內容脫離日常生活，使學生質疑「點解要考DSE？」，甚至是「點解要讀大學？」，而「COMPASS Program」透過多元化的學習主題開拓學生視野，幫助學生找到興趣及熱情所在，以至是未來有意從事的職業，變相鼓勵學生努力考好公開試。他舉例，如果學生從計劃立志成為獸醫，就會發現成為獸醫需要讀大學考牌，而入學條件包括相當的英語能力及相關基礎知識，自然就會意識到文憑試的重要性，推動學生準備文憑試。

課堂氣氛變積極 家長大讚女兒變外向

「COMPASS Program」實施只有個多月時間，但已經收穫不少成果，例如學生的課堂投入度有明顯提高，不少學生經過多次討論與協作之後，演講及與人溝通時都更為自信。林校長又提到，有中一學生的家長反映，女兒就讀小學時性格內向而沉默，甚少提及學校生活，但升讀中學僅個多月，性格就已經變得開朗，又會主動與家人說話，對此轉變感到十分驚喜，使他相信學校的「COMPASS Program」的確有助推動學生個人成長。