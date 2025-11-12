佛教茂峰法師紀念中學關愛型高效能學校　多元活動為學生建大舞台

位於天水圍的佛教茂峰法師紀念中學，校長廖萬里自4年前開始領導學校，經過首年的「問診把脈」，陸續推出多項的舉措及活動，包括英語課程改革、創辦茂峰粵劇團、「Pet Pet Buddy愛心小伙伴」訓練狗隻、長者學苑教長者AI編程。此外學校亦積極鼓勵學生參與不同比賽及活動，新景象為學校帶來立竿見影效果，在過去一年，學生透過積極參與不同比賽，獲得320個獎項。



校長廖萬里表示，學校深耕生命價值教育，培育正向成長動能，並以愛育才打造關愛型高教學效能學校，「讓學生發光發亮是學校的教育使命及理念，學校為學生搭建了登高望遠的階梯，讓他們突破成長框架，創建更大舞台，站得更高，看得愈遠」。



佛教茂峰法師紀念中學校長廖萬里，致力為學生搭建階梯，讓他們突破成長框架，創建更大舞台，站得更高，看得愈遠。（陳葦慈攝）

自編校本教材 大幅擴充英文教學團隊

兩文三語一直是香港素來優勢，廖校長上任後，察覺學生整體英語能力有待加強，自2024學年起推動英文科改革。針對學生學習差異，全面實施分組教學，務求讓教學內容緊貼學生實際水平，激發學習動機，提升成效，為學生鋪設通往大學的穩健階梯。

教學團隊更自主編寫校本英文教材，針對學生常見弱點設計教學內容。為強化支援，學校更大幅擴充英文科教學團隊，並另聘英語顧問，在全校70位教師中，英文科專任教師達16人，確保每一位學生都能獲得充分且適切的學習支持。

「Magic Candy Table」 讓學生遊戲中學英語嚐「甜頭」

為了進一步激勵學生在英語學習中保持熱情，學校每年都會舉辦一個名為「Magic Candy Table」的活動。學生們透參加各種有趣的英語遊戲和挑戰獲得蓋章，當填滿蓋章卡時，可到校長室獲糖果獎勵。廖校長認為，這種寓學習於樂趣中模式，能提升英語能力以及參與感和成就感。

粵劇團建團半年即能粉墨登場 展現學生才華

學校邀請了粵劇泰斗羅家英愛徒、粵劇資深演員梁淑明女士（藝名柳御風）擔任導師，讓學生獲正統及紮實訓練。（陳葦慈攝）

除了學業成績，學校亦積極為學生創建更大舞台。茂峰粵劇團於2023年成立，邀請了粵劇泰斗羅家英愛徒、資深演員梁淑明女士（藝名柳御風）擔任導師，讓學生獲正統粵劇訓練。建團僅半年，粵劇團便已能粉墨登場，多次為區內長者、家長及校內同學獻演。今年粵劇團更於「第六屆粵港澳大灣區青少年藝術展演 2025」中榮獲一等獎。

張玥婷（右二）是茂峰粵劇團成員，三年的學習與演出經歷，讓她愈發自信。（陳葦慈攝）

中五學生張玥婷是粵劇團的花旦，三年的學習與演出經歷，讓她愈發自信。她立志傳承及推廣這門傳統藝術。同為中五學生的張聖欣表示，粵劇讓她對中華文化產生了更深切的認同，她感恩學校為粵劇團爭取了豐富的演出機會，指這些經歷讓她大開眼界，自信心也顯著提升，從最初登臺的緊張忐忑，到如今的從容自若。

推動生命教育 培養學生正向思維

佛教茂峰法師紀念中學積極推動生命教育，致力培養學生正向思維、尊重生命與關懷他人的價值觀。憑藉「Pet Pet Buddy愛心小夥伴」及「茂峰婦聯長者學苑」等社會服務計劃，學校連續三年獲香港聯合國教科文組織協會授予「和平學校」殊榮，肯定學校在推動和平與正向文化方面的貢獻。

茂峰學生學習訓練犬隻的知識和技能後，與區內小學聯合開辦課程，由茂峰學生擔任小隊長，聯同小學生及長者學習、交流照顧動物的知識，為社會帶來關愛，傳揚重視生命的和平訊息。（陳葦慈攝）

與香港狗會合作 學習犬隻訓練知識與技能

「Pet Pet Buddy愛心小夥伴」與香港狗會合作，引導學生學習犬隻訓練知識與技能。計劃內容多元，學生除了學習照顧犬隻，更有機會籌劃及帶領各類活動，如犬隻訓練工作坊、院舍探訪，以至參與狗展及成果展。

廖校長指出，在過程中更會讓學生擔任司儀、活動策劃及聯絡等角色，從中提升待人處事與社交溝通能力。這些實踐經驗讓學生接觸社會不同階層，擴闊眼界，將學習從校園延伸至社區，提升同理心與責任感。

學生教長者AI編程 自利利他

學校亦自2022／23學年起，與香港婦聯合作成立「茂峰婦聯長者學苑」，透過多元活動，培養學生關懷弱勢、尊重包容的價值觀。其中「A.I. 老友記」課程獲百仁基金支持，由學生擔任義工助理，教導長者人工智能知識與編程基礎。廖校長認為能讓學生了解到能透過自己知識去幫助別人。

春花婆婆是其中一個參加者，她表示AI是潮流，沒想過學校願意教長者認識，稱讚學生十分有耐性「活了大半生，想不到有機會入中學的課室上課，似是完夢」。

培育學生具備良好素質，成為優秀國民是學校教育使命的重要一環。學校現時是香港升旗總會於新界西北的培訓基地，為區內的升旗隊舉行培訓活動。有升旗隊學生表示，透過參與升旗隊，不僅培養了自律與責任感，而且亦讓他們對國家的歷史與發展有更深的認識。更有學生表示，希望將來能成為專業升旗員。

佛教茂峰法師紀念中學中三學生陸漢澄（中）希望有朝一日能在金紫荊廣場升旗，成為專業升旗隊員。（陳葦慈攝）

佛教茂峰法師紀念中學現時是香港升旗總會於新界西北的培訓基地。（陳葦慈攝）

學校付費鼓勵參賽交流 拓闊視野

廖校長稱，學校的核心理念是推動「全人教育」，致力為學生搭建舞台讓他們發光發亮，積極鼓勵學生參與各類比賽、交流等活動，所有海外參賽、交通、食宿等費用均由學校支付。

「過去一年，學生共奪得320個獎項，這是一個比賽導向，嚐過成功滋味會推動他們，希望將成功變成學生習慣，而非習慣失敗、習慣做什麼都錯。」廖校長堅信，每個孩子都有獨特的光芒，而學校的使命，正是為他們提供機會與支持，讓他們在這片關愛的土壤中，盡情綻放光彩。

副校長廖國基補充，學校乃關愛校園，致力於讓每一位入讀的學生都能愉快學習、開心成長，現時中一至中三，每班設有三位班主任，以「家庭式」的協作模式，全方位照顧學生的成長需要；學校又設有「尖子培訓計劃」及專長發展支援，為在學術、藝術、體育等領域有突出表現的學生提供專責導師，協助他們平衡學業與專長發展。