佛教志蓮小學引入Agentive AI解放教師雙手　為學生記錄學習歷程

教育的本質是涵蓋知識傳承、技能培養、品格塑造與自我價值的實現。面對AI人工智能新科技浪潮衝擊，學校「一刀切」將課堂電腦化是否等同於與時並進？佛教志蓮小學新任校長羅金源，一直致力推動科技融入教學，但他秉持「中道」，凡事追求平衡，並以「人情味」為核心，帶領學校。



羅校長認為在資訊爆炸的時代，更應珍惜人與人之間的連結，科技不是為了取代教師，是要用作輔助減少行政工作，「解放雙手」將時間重新聚焦於學生，真正做到以人為本，更快掌握學習進度、以及個別學生需要，做到即時介入，使後續追蹤更有效率。



羅金源校長指科技進步更應珍惜人與人之間的連結，應用AI不是為了取代教師，是用於減少行政工作，「解放雙手」將時間重新聚焦於學生。（黃寶瑩攝）

增學習經歷令學生成長 引入代理式人工智能

履新3個多月，羅校長指校內的學生都很乖巧，但相對文靜，故首要是為學生創造多元學習經歷，如參加不同比賽，目的不在於輸贏，而是激勵學生。他曾見過一名學生在足球比賽中流露出「眼中有火」的神情，與平日表現截然不同，相信只要持之以恆，對增加自信心及擴闊視野有莫大幫助。

「關愛」是佛教志蓮小學的文化，羅校長稱必須保持，但如果教師的專業花在處理校務，有多大的愛心和耐性都只會浪費，故未來會引入代理式人工智能（Agentive AI），超越傳統問答式AI，它不只是一個執行指令的工具，而是擁有自主性、決策力和持續學習能力的智能代理。除協助處理不同範圍的行政工作外，亦會連結E-Learning及校務系統，建立可隨時更新的資料庫，讓文書工序大幅減少，透過整合數據，不論圖書館閱讀量、體適能運動監測，乃至學校的財政預算等，都能一目了然。

佛教志蓮小學會引入代理式人工智能（Agentive AI），讓文書工序大幅減少，透過整合數據，不論圖書館閱讀量、體適能運動監測，乃至學校的財政預算等，都能一目了然。。（黃寶瑩攝）

AI一鍵查看掌握進度 學生畢業獲發學習歷程手冊

羅校長補充，過去要掌握各個班別的教學進度只能透過觀課或翻查「教學進度表」，花時間之餘亦未能做到整體分析，日後只要借助AI便能「一鍵查看」進度，亦可隨時翻看課堂錄影，毋須親身觀課，處理起來更具彈性，並且可用作日後培訓教師。

此外，學生可以利用應用程式記錄他們的學習經歷，例如獲獎紀錄、報告，甚至心情日記等個人化資訊。AI透過圖像識別等技術，協助老師找出對特定活動感興趣的學生名單，更容易進行針對性栽培。其次，結合物聯網（IoT）設備，AI能追蹤學生的生理數據，包括BMI、運動量、心跳、血壓和含氧量等，確保他們在體育活動中的安全，並提供即時數據分析。

當學生畢業，AI亦能輕易將過去多年的多元數據整合，為學生生成一份「學習歷程手冊」，詳述他們從一年級到六年級的成長軌跡，如學習訓練、個人發展以及生理狀況等，清晰呈現學校的栽培成果與學生的進步，詳述整個小學生涯的成長。

羅校長指出，AI亦能將學生過去多年的多元數據整合，生成一份「學習歷程手冊」，詳述他們從一年級到六年級的成長軌跡，全面呈現整個小學生涯的成長。（黃寶瑩攝）

不追求Happy School文化 平衡多元發展將學習實踐

對於教學方針，羅校長認為沒有公式，須視乎每間學校的實際需要，不能只追求「效益」，但提升學生資訊素養是絕對重要的，因為這關乎他們未來能力的導向及發展；另一個重點是照顧學習差異。

羅校長解釋，「Happy School」文化不一定能全面照顧學生的學習需要，發展層面應多方面平衡，故會全力推動「影子教師」AI系統，方便之處是不同科目不用切換平台，學生課後可持續按教學內容自習，亦可針對弱項反覆提問，不會因在課堂上學不懂而產生挫敗感。課餘則安排不同活動，如露營、行山、攀石等歷奇課程，藉此鍛鍊學生的韌性與求生技能。其次是鼓勵學生多參與社區服務，如關注長者及鄰舍，將「人情味」付諸實踐。

佛教志蓮小學不追求Happy School文化，講求平衡多元發展，並鼓勵學生將學習實踐於生活。（黃寶瑩攝）

面對一系列的革新，羅校長十分感謝全校總動員協力整理校舍，騰出更多空間加以善用，校園將升級至WIFI-7，為全面打造成一間「代理式人工智能」學校做好準備，目前已舉行了兩場家長AI認知講座，期望家校合作更加緊密。