調查揭7成教師憂學生依賴AI削解難能力　23%學生無AI難以完成功課

AI人工智慧技術發展迅速，全球教育界正經歷前所未有的轉型。團結香港基金今日發表一項有關AI在本港中小學應用與發展的問卷調查數據，發現超過9成的師生均有使用AI工具。不過，香港的學與教模式與新加坡、北京、芬蘭等地的先行經驗對比之下，不論是課程系統化、教師專業賦能及政策細化方面，仍存在顯著的優化空間。



調查亦同時反映出老師與學生於使用AI時，呈現世代差異。超過7成受訪老師擔心AI工具會削弱學生的解難能力，同時有超過23%受訪學生承認若沒有AI工具協助，難以完成功課。團結港港基金建議當局應優先建立全港性的AI 學習資源平台，集合大學、創科界及學界，確保資源能有效流通，培養能在AI 時代具有競爭力與倫理意識的「Beta 世代」。



團結香港基金副總裁水志偉指出，調查發現香港師生對 AI 工具的使用度極高，教師與學生的使用率分別為91% 與95%，常用平台包括 DeepSeek、Poe、Gemini 及豆包等。（彭彥怡攝）

學界使用AI比率高 教師認同可提升效率

團結香港基金去年7至12月向本港中小學校長、教師和學生進行是次問卷調查，最後共收回1,200份有效問卷，學生佔833人，其餘313人為教師，參與學校九成為中學。

團結香港基金副總裁水志偉指出，調查發現香港師生對 AI 工具的使用度極高，教師與學生的使用率分別為91% 與95%，常用平台包括 DeepSeek、Poe、Gemini 及豆包等。不少老師認同AI能提高效率，平均每周可節省約20%至30%的工作時間，能將精力專注於優化教學策略及關懷學生的個別需求。

師生使用習慣現鴻溝 逾2成學生稱無AI未能完成功課

不過，數據反映出這種便利在師生間已存在一定鴻溝。據研究合作夥伴智慧城市聯盟會長楊文銳表示，大多教師使用AI是為了提升行政與備課效率，而學生主要是用作完成功課，未能有效促進深度學習。逾7成教師擔憂學生過度依賴AI會削弱解難能力與慎思明辨思維，另有23%的學生坦言若無AI協助將難以完成功課，反映已對人工智能產生依賴，甚至導致「認知債務」（Cognitive debt）的風險，即透支未來的認知能力來換取眼前的便利。

智慧城市聯盟會長楊文銳表示，大多教師使用AI是為了提升行政與備課效率，而學生主要是用以完成功課，未能有效促進深度學習。（彭彥怡攝）

楊續稱，八成已接受AI培訓的教師，自評對AI的運用熟悉程度只得5分（滿分10分），另有34%的年輕教師（20-29歲）從未教導學生使用AI工具，顯示現有的培訓不足、以及成效未能有效轉化為應用能力。數據隱私亦是另一個隱憂，調查顯示16%的學生會在AI工具中主動輸入個人敏感資料，反映素養教育的逼切性。

香港AI發展缺整合零散 缺貫穿式系統素養框架

團結香港基金副研究總監郭凱傑指出，與其他城市和組織相比，香港目前的做法顯得較為零散且缺乏跨學科整合，亦欠缺從初小到高中貫穿式的系統性素養框架。他舉例，北京已推行「百千種子計劃」讓學生分階段體驗AI，並將倫理概念深度融入各級課程。美國則成立了「國家人工智慧教學學院」（National Academy for AI Instruction），由專家與教育工作者共同開發針對K12教師的實用AI工具指南。新加坡則更進一步，將AI素養列為準教師（如 PGDE 學生）的必修課程。

團結香港基金副研究總監郭凱傑指出，與國際先行城市和組織相比，香港目前的做法顯得較為零散且缺乏跨學科整合，亦欠缺從初小到高中貫穿式的系統性素養框架。（彭彥怡攝）

至於政策及指引方面，芬蘭為教師制定了詳盡指引，經濟合作暨發展組織（OECD）亦主張要提供動態的情境模擬指引，而非僵化的規則。目前香港在教育場景使用AI的風險指引未夠完善，對於數據本地化部署、去識別化處理等技術規範仍處於初步探討階段。針對目前不足，建議政府在制定《中小學數碼教育藍圖》時，應優先建構一個AI學習資源平台，目前各校各自發展平台造成資源重疊與浪費，統一平台能確保教育公平，同時亦須建立清晰的AI教學應用框存與倫理指引，將引導學生使用AI納入職前及培訓的核心。

建構有效及有意義智慧教育 打造全港性AI學習平台

智慧城市聯盟項目總監朱可儀認為學界面對使用AI的核心，已從「應否使用」演變成「如何有效及有意義地引導使用」，故整合資源是當務之急，如以香港教育城為基礎，諮詢校長及前線教師，打造全港性AI學習資源平台，當局可參考澳洲與OpenAI合作的模式，將現有工具客製化以應付教育需求。同時，政府應有效運用教育基金資源，給予學校在資金運用上更大的靈活性，以支持跨學科的AI應用，優化教學策略。