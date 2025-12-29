觀塘瑪利諾書院以AI生成模擬實驗器　科學理論具象化提升學習興趣

特區政府於《施政報告2024》提出成立「數字教育策略發展督導委員會」，推動數字教育，並更新初中科學科課程，支援教師使用人工智能教學，亦於《施政報告2025》宣布撥款20億元支援中小學推動數字教育。



觀塘瑪利諾書院已經第二年推行AI入課，其中科學科目引入以AI生成的科學實驗模擬器，使學生在進行真實的實驗之前，能夠預先體驗實驗重點。以「化學濃度與溫度反應」為例，學生可以任意調節各項變數，以觀察液體顏色變化，再檢視現實實驗結果是否與模擬實驗相符。該校化學科教師張舜剴博士指出，AI容許學生在近乎無成本及無風險的前提下進行多次實驗，學生亦可透過AI預測實驗結果、深化對科學原理的理解。他又提到，AI將抽象的科學原理及數據具象化，一樣有助學生理解。



觀塘瑪利諾書院的科學科目以AI生成的模擬器供學生進行模擬實驗，將抽象數據具象化（Visualization），再配合真實實驗，大幅提升學生的學習體驗與成效。（夏家朗攝）

模擬實驗容許反覆嘗試 突破資源及課時限制

相比傳統教學，模擬實驗有多項優勢。以上述「化學濃度與溫度反應」實驗為例，受限於課堂時間及資源，過往學生一般只能進行一次實驗，不能反覆嘗試，無法比較不同實驗條件。模擬實驗則能調整各項變數，變相進行多次實驗，同時學生亦可先用模擬器預測結果，最後進行真實實驗來驗證準確性，學生可親自探索不同條件下的細微差異。

另外以「空氣阻力與跳傘」為例，傳統做法會將小型降傘從學校高處擲落地面測試，同樣礙於資源及時間，學生只有一次機會嘗試，若計算錯誤或操作不當，實驗便告失敗，無法再次進行實驗。透過使用模擬實驗，學生能多次調整變數，如擲下物的重量、空氣阻力、高度等，掌握各項變數之間的關係後，才進行真實實驗。模擬實驗更能即時顯示數據如速度及高度，讓原本只能以肉眼觀察的過程變成實在的數字。

張舜剴老師又提到，模擬器的具象化效果對於學生學習的幫助很大。（夏家朗攝）

具象化提升學習興趣 學生用AI輔助學習

張老師指，模擬實驗的具象化效果對學生幫助很大，特別是學校是男校，男孩子對於動畫的視覺效果反應較大，學習興趣明顯提升。在備課階段，教師可以將教科書的內容變成圖像，讓學生更易理解抽象原理。

觀塘瑪利諾書院的學生亦認為，模擬實驗比起課本文字更加生動，有助他們記住知識。另外，模擬實驗可以調整現實中難以控制的參數，並即時看到結果，模擬器的即時回應有助驗證假設。他們又提到，日常學習也會應用AI，例如向AI持續發問及對話，幫助釐清概念，或是以AI生成溫習筆記、針對個人弱項生成練習題、及將答案交由AI批改並提供題解等。

AI促進學生「三角互證」 加快學習進程

觀塘瑪利諾書院校長冼雅琳認為，AI發展是大勢所趨，如同當年互網際網推出，重點是引導學生善用，而非禁止。（夏家朗攝）

冼雅琳校長提到，「傳統科學教學流程是『實驗、數據、分析』，現在AI就做多一步，提供多角度分析，甚至可進行『三角互證』(Triangulation)，科技的進步確令有志從事研究的學生加快學習進程」。

就學校應用AI的策略，她強調AI發展是大勢所趨，如同當年互聯網推出，重點是引導學生善用，而非禁止。在學校應用AI的最大挑戰是確保內容的準確性，學生需懂得判斷AI資訊的真偽。學校的三年發展計劃有包括推廣AI應用，上學年是醞釀期，包括教師培訓與內部分享。目前進入第二年，已逐步將AI應用於課堂如科學科，內容涵蓋了資料蒐集、內容組織及課前預習。未來學校會持續善用資源，與大學合作課程進行專業發展。教師亦會協力開發AI教材，建立共享資源庫，期望將氛圍延伸至學生，形成共同探究的學習文化。