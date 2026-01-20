滙基書院建AI教學藍圖　四層次框架助師生應用　建試錯修正文化

近年教育局積極推動數字教育，在人工智能（AI）浪潮下，深水埗的滙基書院早於兩年多前起已開始嘗試將 AI 融入學校運作，從學校整體規劃、教師專業發展，以至學生的學習歷程，逐步拼貼出一幅完整的規劃藍圖。



滙基書院校長劉振華接受「01教育」專訪時表示，推動 AI 並非單靠引入工具，而是如何利用AI去影響和培育師生，故校方早於起步時已建立一套完整的框架，從老師和學生對AI的基礎認知、實際應用、素養，到長遠的制度化發展方向，都有清晰的定位，並在領導層示範與教師參與下，讓AI教學真正落地。他又稱，過程中學校不斷小規模嘗試，容許試錯並從中汲取經驗，逐步推動應用AI於教學。



滙基書院校長劉振華表示，學校建立了四個層次的AI素養框架，助師生理解自己正身處哪一個階段的學習。（葉志明攝)

在推動AI教學上，滙基書院建立了四個層次的素養框架，涵蓋「問」（Engage）、「用」（Create）、「管」（Manage）和「做」（Design），讓老師和學生都有清晰的參考依據。劉振華校長解釋，學校首先引導學生學習如何與 AI 對話，包括提問、追問及反思回應，接着是鼓勵老師在實際情境中，運用 AI 處理工作與學習需要，例如翻譯文本、整理會議紀錄或輔助教材準備。

建立四個層次的 AI 素養框架 認清學習進程

他續指，當師生接觸AI愈來愈多，就需要懂得因應不同情境選擇合適的工具，以發揮其最佳效能。最後，由教師設計有目標、有結構的 AI 學習體驗，讓學生在學習流程中了解 AI 如何支援思考、反思與學習。劉校長認為，這四個層次不論對老師還是學生都同樣適用，有助大家理解自己正身處哪一個階段，避免只集中在單一應用而忽略其他重要能力。

劉振華校長認為，當前線教師知道AI工具能解決實際問題，便自然願意使用。（葉志明攝)

滙基書院在推動AI教學的進程上分為三個階段，劉校長表示，首先是廣泛試驗，校方全力支援及鼓勵教師嘗試；然後是於不同學科試驗，因應不同學科需要作系統規劃，最後則是評估與制度化，將成熟做法融入學校恆常運作，就如當年推動推行自攜裝置(BYOD) 以實踐電子學習 一樣。資金方面，他透露相關開支屬一般學校可負擔水平。

從行政入手推廣AI教學 讓教師感受人工智能的威力

對於如何讓AI在校園真正落地，潘貴才副校長表示，校方最初先從行政入手。他以「班級經營計劃」為例，指出老師過往需要收集大量紙本數據，包括學生的課堂表現、秩序、清潔、功課等，再由人手整理分析，工作繁重且更新緩慢。然而，在引入 AI 及平台化處理後，數據可即時輸入、分析與展示，一個學期內甚至可以進行多個循環和頒獎，讓學生更快看到努力的成果，同時提升班主任跟進的效率。

視藝科教師由擔心AI取代創作到主動學習寫Prompt

劉校長說，前線教師未必需要知道系統如何製作，只要工具能解決實際問題，便自然願意使用。助理校長徐銘恩分享，曾有視覺藝術科教師向他表示擔心 AI 會取代學生的創作，但當對方看到 AI 生成的圖像後，不但對AI工具有所改觀，更主動詢問他如何撰寫提示語（prompt），思考如何將這種能力轉化為教學內容。

他說，領導層多年來不斷鼓勵教職員把AI融入教學，並透過具體示範「讓老師感受到 AI 的威力」，例如利用 AI 快速生成賀卡和教材圖片等，令同事意識到 AI 不只是理論，而是能即時支援教學與創作。

助理校長徐銘恩分享，有老師見識AI工具的好處後，主動向其了解如何撰寫提示語（prompt）。（葉志明攝)

徐銘恩又分享，各科目主任亦有不同嘗試，例如中史科教師利用 AI 生成課文內容角色公仔，配合課題內容，增加學習趣味；英文科則利用 AI 生成不合常理的圖片，讓學生用英語描述及分析，訓練觀察與表達能力。在地理科及語文學習上，學校亦嘗試建立 AI 平台，協助學生學習詞彙及發音，解決老師在課堂上難以逐一指導的問題，這些平台都獲得學生們的正面評價。

中史科教師利用 AI 生成課文內容角色公仔，配合課題內容，增加學習趣味。（葉志明攝)

讓AI成為學生自我反思的工具

在學生層面，學校亦刻意設計一些由老師主導讓學生親身體驗的 AI 學習活動。徐助校舉例，學校設計了一個 AI 對話流程，讓初中學生在學期末進行學習反思，學生需要在 AI 的引導下，回顧自己一個學期的學習表現、強項與不足，並嘗試為下一階段訂立目標。潘副校表示，學校期望讓學生明白AI工具並非單純提升速度的捷徑，「令自己懶咗、慳咗工夫」，而是可以成為促進自我反思的工具。

學校期望讓學生明白AI工具並非單純提升速度的捷徑，而是可以成為促進自我反思的工具。（葉志明攝)

推動AI教學應由領導層帶頭 營造容許試錯與修正文化

回顧過去兩年多的實踐經驗，劉振華校長坦言，人工智能能否在學校真正落地，關鍵在於領導層是否願意率先踏出第一步。他形容，滙基書院五十多位教職員的規模，猶如一間「小公司」，若管理層本身懂得並願意使用 AI，無論在行政、教學抑或溝通層面，整體效率的提升都會十分明顯，並直接影響整所學校的運作文化。

對於其他學校如何借鏡滙基書院的經驗，劉校長認為，校長在其中的角色舉足輕重，並應鼓勵教師按實際需要作不同嘗試，營造一個容許試錯與修正的環境，當學校建立起願意嘗試和修正的文化，AI 才有可能從一項新科技，逐步轉化為真正支援學與教發展的力量。