佛教林金殿小學校長主張溯源文字學　以形音義助學生找回母語自信

香港中西文化融合，「母語不用學」的假象令學生輕視中文，加上不少家長「重英輕中」的心態，以及網上影片、網上遊戲多以英文為主，令不少學生出現家長口中「英強中弱」的情況，即學生英文口語較母語流利，面對中文不論是筆畫、讀音都因無法掌握而感到挫敗，甚至出現英文成績比中文好的情況。



中文科出身的佛教林金殿紀念小學吳永雄校長指出，這種落差主要成因是學生害怕寫中文字、記不住字形所致。他提倡溯源文字學，以圖像化引起學生學習興趣，不主張死記硬背，利用分層工作紙拉近差異，循序漸進提升標準，以加強自信誘發學習動機。



圖像化教學找文字根源 中文教育告別死記硬背

吳校長指近年小學生的英語表現，尤其在聽力與口語方面，往往都較中文好，雖然香港的法定語文包括中及英文，但不少家長仍受到殖民心態影響，覺得學好英文較為重要。事實上，英文是拼音文字，中文除包含形音義，亦有多音多義及文言虛字。英文聽力測試較平鋪直敘，聽到關鍵詞即可作答；反觀中文聽力評核，學生不只要聽見，更要「消化」與「轉化」，這對學生的邏輯思維有極高要求。當學生的根基打得不好，只會越來越怕學中文，速食文化和碎片化資訊影響，亦令閱讀興趣大減，所以DSE中文科才會有「死亡之卷」之稱。

不少家長抱持「重英輕中」的心態，甚至「母語不用學」的假象令學生輕視中文；吳永雄校長指出可利用分層工作紙拉近差異，循序漸進提升標準，以加強自信誘發學習動機。（夏家朗攝）

針對學生害怕寫字、記不住字形的困難，吳校長提倡回歸根源，將結構以圖像化進行教學，理解文字背後的畫面，以「休」字為例，引導學生想像一個人倚在樹木旁休息；「悶」字則是因心被門所困。吳校長認為，當文字變成故事，學生的記憶可從短期轉化為長期，並對閱讀產生親近感。

建立堅實理解力基礎 免拖垮成績惡性循環

他續稱，中文能力不足的影響不可小覷，會影響其他學科的表現，如數學及人文科等以中文教授的科目，學生會因為看不懂題目而無法答題，拉低整體成績之餘亦磨滅意志，如升中獲派中文中學，更是惡性循環，令學習中文之路雪上加霜。所以，中文不僅是一門學科，更是所有學科的基礎，當打通中文的理解力，面對不同學科才可有效吸收。

吳校長認為只要用得其法，學好中文沒想像中難，教師及家長要摒除死記的慨念，多從日常生活中取材，不一定要閱讀文學作品，可以是酒樓餐單、休閒雜誌及電視節字幕，以提問或找錯別字的形式引導學習，當學生不抗拒閱讀，可進一步透過圈關鍵字、排除法等強化理解，之後再輔以成語典故及詩詞提升詞彙運用。

吳永雄校長笑言至今仍不時翻查詞典，多年來均抱著學習中文的熱忱。（夏家朗攝）

五感觀察轉化形容詞 拼圖寫作增互動減壓力

佛教林金殿紀念小學近年推行「讀寫結合」計畫，如學生早前便曾到區內公園觀察，但教師毋用學生急於動筆，而是先透過錄音、錄影與拍照紀錄。回校後，學生才運用「五感」（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）進行口語分享，將所見所聞轉化為形容詞。最後，學生透過「拼圖式寫作」，每人負責一段，共同組合成一篇完整文章。這種方式不但減輕了寫作的壓力，也讓不同能力的學生都能在協作中找到成就感。

吳校長坦言自己亦非天生的資優生，讀中四時他曾就「快餐店眾生相」 為題作文，花了很長篇幅鋪陳氣氛及環境，自以為是佳作，詎料最後老師的評語是︰「15行還未入正題，要合格很難。」；到大學修讀中文，頭一、兩年都不太肯定自己志向，後來作品獲收錄到學校詩集，這份鼓勵令自己很有滿足感，自此更用心鑽研文學，亦從中找到中文的樂趣。

佛教林金殿小學近年推行「讀寫結合」計畫，學生透過「拼圖式寫作」，共同組合成一篇完整文章。這種方式不但減輕了寫作的壓力，也讓不同能力的學生都能在協作中找到成就感。（夏家朗攝）

教學方式要因材施教 提高興趣來增加自信

吳校長又分享了早年任教中文時，與一名成績優異、後來成為醫生的「狀元級」學生的學習經歷，來說明教學策略及互動的重要性。該學生從小已名列前茅，讀高中時中文作文水準已達中三、中四程度，但他上課時常常漫不經心，甚至挑戰老師。吳校長於是採取了「鬥智」的策略，專門向他提問一般同學難以回答的艱深問題，最後成功贏得該學生的尊重，使其願意專心上課，這名學生後來在會考取得九優佳績。

吳校長藉此例子，強調教學不能「一刀切」，必須針對學生的能力差異採取不同的「拆解」與「鼓勵」策略。遇上能力較弱或動機不足的學生，要建立自信，教學重點在於降低門檻與給予成就感。最簡單是將複雜的教學內容「斬件」，避免一開始就要求學生完成長篇大論。

吳校長認為凡事從興趣出發，結合文字學與現代化的教學，學生定能重拾母語自信，在語文學習的路上走得更遠。（夏家朗攝）

在設計練習或提問時，提供相對簡單、學生有能力做對的題目，讓他們先建立「我也能做對」的信心。其次是避免過度糾正，不要立即指責錯別字，否則會抹殺其表達興趣，應鼓勵其先完整表達想法。

至於資優或能力較強的學生則給予挑戰，如利用原稿紙限制字數，要求他們刪除贅詞，提升文章的層次。以及創造「同儕學習圈，讓能力相近的同學共同進步，減少在精英班中跟不上、或在普通班中太超前的壓力，優化學習。

家校合作保持溝通 為學生提供適切教導

吳認為凡事從興趣出發，結合文字學與現代化的教學，學生定能重拾母語自信，在語文學習的路上走得更遠。面對AI浪潮，他認為可借助科技製作一些成語典故動畫吸引學生，增加互動，不是所有學生都適合「操練」學習，過度的「抄寫」可能適得其反。建議家長多與學校溝通，反映孩子在學習上的問題，讓家校合作提供更精準的支援。