嗇色園辦教育論壇探討AI新路徑 　程介明籲教育恢復學生學習天性

是次論壇匯聚了學術界、校長及科技機構代表，活動不僅是一場科技與教學的對話，更是嗇色園 105 周年紀慶暨可道中學 35 周年校慶的重點活動。論壇現場設有多場實作工作坊，包括 XR 教學應用、Google Gemini 的教育實踐、AIGC 與 STEAM 成果展示，以及 AI 與體育課程的融合等，讓前線教師親身體驗 AI 技術的課堂應用。

嗇色園董事會董事、可道中學校監梁延溢在歡迎辭中表示，雖然 AI 技術能為個性化學習提供強大支持，但教育的靈魂始終在於人的溫度。教師的角色必須隨時代演變，由單純的知識傳授者，轉化為啟迪學生素養與創新能力的引導者。他強調，未來教育需要培養的是具備同理心與能面對複雜世界的終身學習者，如何讓 AI 成為學生成長的良伴，將是構建智慧學習未來的關鍵。

AI 應成為激發潛能的動力

出席論壇並以「AI 應用於教育：為什麼？」為題發表演講的程介明指出，教育界應避免陷入僅將 AI 視為提升效率工具的「固態」思維，而忽視了根本性的教學變革。他認為，AI 應成為激發潛能的動力，協助教育體系從「以教為中心」轉向「以學為中心」，重建學生在學習過程中的主體性與能動性。

香港翻轉教學協會創會會長夏志雄於論壇上，以以「AI 全民造 APP」為例作分享，展示如何降低技術門檻，讓師生成為創作者。夏強調， AI 應用應貼近學生的真實需求，並提供靈活多元的學習途徑，從而全面激發師生的創造力與解決問題的能力。

在探討實務策略的校長對談環節中，明愛胡振中書院、屯門天主教中學、伯特利中學及可道中學的校長代表亦分享了對 AI 應用的獨特見解。他們一致認為透過數據分析與追蹤工具，能有效提升學生自主管理學習進度的能力，讓教學更具針對性。

至於小學階段，中華基督教會基法小學、救世軍田家炳學校、保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及伊利沙伯中學舊生會小學分校的校長則指出，小學教育應更重視創意啟蒙。他們主張透過 AI 工具激發學生的探索動機與表達慾望，在興趣培養的過程中逐步建立數位素養。