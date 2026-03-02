長沙灣天主教中學師生校慶遠征喜馬拉雅4200米山脈　實踐自強不息

秉持校訓「自強不息」精神、學生以運動強項見稱的長沙灣天主教英文中學（下稱長天），為慶祝學校成立55週年，策劃了一次破天荒的「突破界限」登山活動，一行24人將於本月將課堂搬到海拔4,200米的尼泊爾的喜馬拉雅山脈。



活動籌備近2年，師生須接受為期10個月的強度訓練，涵蓋野外定向與負重登山訓練。過程中教練刻意不提供直接幫助，讓學生經歷迷路、進入密林等挫折，從中學習如何以團隊形式共同解決困難，同舟共濟。這不單是一次講求體能的考驗，更是一次自我鍛鍊與服務社會的學習之旅，師生於此行亦會探訪貧困村落捐贈募得物資，關懷弱勢。



其中一次訓練的目的地是西貢大枕蓋，師生登頂後合照留念。（長沙灣天主教英文中學提供）

四度上珠峰專家帶隊 行程不只為旅行打卡

負責這次訓練的是曾四度攀上珠穆朗瑪峰的香港爬山專家曾志成（John Tsang），他其中一次更攜同剛滿18歲的兒子一同登頂。長天助理校長何海濤表示，最初構思時曾考慮過瑞士或意大利的登山路線，亦有人提議到日本，但大家都不想活動只是一趟為了「打卡」的旅行。

直到2025年初，潘盛楷校長偶然聽了John的分享，深受啟發，認為前往尼泊爾對體能要求極高，亦能挑戰自我，其次是希望可以和學生一起到貧窮地區進行「服務學習」，於是拍板決定挑戰珠峰。

與家長商討活動安全 定期分享訓練進度

這次活動全校中一至中五年級的學生均可參加，礙於跨年級加上體能差異，籌備上絕非易事，尤其攀山屬高風險運動，安全是校方的首要考量。單是報名前已舉行多次家長會、家校共同商討活動的各項安排，又邀請John到校分享經驗與安全措施，讓家長在充分了解後才決定是否讓子女參與。

成團後學校亦持續透過家長群組，定期發佈訓練影片、照片及活動進度，確保資訊透明，消除家長因未知而產生的焦慮。除體能訓練外，學生同時要學習閱讀地圖、測量距離、野外急救知識及繩索運用。

▼ 師生集訓圖輯 ▼

+ 2

費用方面，校方及舊生會資助了七成訓練費，長天舊生會則負責購買尼泊爾服務學習所需物資，其餘約港幣30,000元的旅費及裝備開支則由學生家庭負擔。何海濤助理校長透露，一名原本已報了名的學生因經濟問題要退出，只能參與受訓的部分，確實有點可惜，故目前仍在努力尋求贊助，期望可減輕學生家長的負擔。

大部分的訓練已接近完成，現時會主力教導學生運用如行山杖等裝備。（鄭子峰攝）

12日旅程馬不停蹄 考驗學生體力毅力

是次登峰之旅為期12日，17名學生、1名家長、連同潘盛楷校長、助理校長何海濤、彭以緯老師、John及2名副手。旅程會先預留數日時間讓團隊適應高海拔環境，預防高山反應，到第4至第6天便開始徒步前往Namche及Khumjung，目的地是海拔4,200米的Khunde Peak。為確保師生的體能足夠應付，John制定了為期10個月的嚴密訓練計劃，包括20次體能練習、6次戶外實踐及2次露營。

彭以緯老師指出，訓練的重點在於讓學生體驗從失敗中學習，教練刻意不提供直接幫助。（鄭子峰攝）

彭以緯老師指出，訓練的重點在於讓學生體驗從失敗中學習，尤其教練會刻意不提供直接幫助，讓他們在過程中以團隊協作的形式共同解決困難，有學生曾因此誤入密林，幸最後有驚無險。

從負重學會沉穩 提升自信培養責任心

學生姚子聰（中三）、李梓滔（中二）及蔡梓聰（中五）訪問當日分享受訓時的苦與樂，他們指「負重練習」最為深刻，由起初約5公斤，逐步提升至最後10公斤的裝備行走超過7小時。

李梓滔是團員中年紀最小的，他報名時才剛升中，被問到為何參加這次活動，他表示向來喜歡挑戰自己，加上一直都喜歡跑步於是報名。不過當受訓後發現登山與平時跑步不同︰「一開始總是衝得太快，導致後勁不繼。」經過大半年的訓練後，現在學會了「沉穩」，掌握節奏不再急躁，懂得分配體力。

李梓滔是團員中年紀最小的，他報名時才剛升中，經過大半年的訓練後，現在學會了「沉穩」，掌握節奏不再急躁，懂得分配體力。（鄭子峰攝）

鶴藪兩日一夜訓練營事故頻生，有團員無帶水又有人抽筋，幸學生最後都能一一解決。（長沙灣天主教英文中學提供）

訓練時無水兼抽筋 學生臨危不亂化解

李又回憶其中一次到鶴藪兩日一夜訓練營，當隊伍準備出發前往八仙嶺，有同學竟然忘記在營地補給充足食水，最後所有人決定一起「負責」，花45分鐘折返取水，這次教訓令他時刻緊記提醒各人要確認物資，不能心存僥倖。

左起李梓滔、姚子聰、蔡梓聰、長天助理校長何海濤及彭以緯老師對尼泊爾攀山之旅均抱持期望。（鄭子峰攝）

本身是排球隊的姚子聰，他坦言自己內向且缺乏自信，希望透過活動鍛鍊膽量。經多次輪流帶隊訓練後，感覺自己變得更大膽、更有自信。他又提到教練John sir四次登上珠峰、自強不息的精神令他深感佩服。

原來鶴藪之行不止發生「無帶水」事件，姚指回程時有兩名同學小腿抽筋，其中一人需攙扶才能落山，大家於是主動分擔他的行裝，陪著他緩慢前行。經歷此役，隊員之間的情誼有增無減，亦深化了彼此的溝通與協作。

姚子聰本身是排球隊成員，他坦言內向且缺乏自信，希望透過活動鍛鍊膽量。（鄭子峰攝）

訓練已接近尾聲，師生以跑步穿梭校內樓梯已駕輕就熟。（鄭子峰攝）

蔡梓聰在團隊中屬體能表現較佳的一員，他平時熱衷於籃球運動，中一已開始與家人行山，所以對高強度的負重與體能練習較易適應。但他表示自己最擔心是出現高山反應，無法帶領低年級的隊友完成挑戰。「以前覺得行山係好個人的運動，現在知道團隊合作其實好重要，所有人是一個整體，不能留下任何一個。」不過，姚強調會以安全為首要，若有人不適亦不會勉強。

蔡梓聰在團隊中屬體能表現較佳的一員，他表示自己最擔心是出現高山反應，無法帶領低年級的隊友完成挑戰。（鄭子峰攝）

實踐「突破界限」校慶主題 跨地域生命教育

登山之旅除體能挑戰外，更重要是服務學習。學生在行程第7日會探訪當地青年中心，將募集到的物資（如衣物、文具、電器）親手送給當地村民；亦會安排雙方學生進行體育比賽，以及學習當地語言。期望透過微小的心意服務當地居民，讓他人感受到溫暖。

何海濤助理校長指此行旨在引導學生走出舒適圈，挑戰體能與意志的極限，從中建立自強不息的精神，亦體現天主教教育中「僕人領導」的精神。（鄭子峰攝）

何海濤助理校長指活動結束回港後，學生會以專題研習的形式在校內分享，為55週校慶活動畫上圓滿句號，此行旨在引導學生走出舒適圈，挑戰體能與意志的極限，從中建立自強不息的精神，亦體現天主教教育中「僕人領導」的精神，培養學生關懷社會、服務弱勢的責任感 。

何強調，貫徹「五餅二魚，無限溫暖」的理念，學校認為每個人都擁有獨特的才能，即使受到限制，只需勇敢發揮，亦能為身邊的人帶來溫暖，讓世界變得更加美好。