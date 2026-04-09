升中派位｜統一派位4.6萬人爭1萬英中學額　即睇各區英中競爭情況

【升中派位 / 統一派位 / 大抽獎】教育局已向小六家長派發升中統一派位申請表和學校資料。根據最新資料，今年全港114所傳統英中在甲部及乙部合共提供10,497個統一派位學額，平均約4.43名學生爭一學額。若以分區計算，英中學額最少的離島和南區競爭最激烈，兩區分別有超約18.77人及19.73人爭一學位，其次是西貢、觀塘、荃灣等地區，競爭最小的則是九龍城、中西區、灣仔等傳統名校區。



（AI生成）

4.6萬學生競爭過萬英中學額 平均五人爭一席位

根據最新一份《中學一覽表》，全港英文中學的統一派位學額為10,430個，其中853個來自甲部，9,644個來自乙部。以2024/25學年就讀公營及直資學校的小五學生人數推算，預計今年有約有46,400人參加派位，相當於平均約4.43名學生爭一個英中學位。

由於離島沒有英中，該區57個英中學額全部來自他區調撥，平均19.73人爭一學位，是競爭最激烈的地區。其次是只有一所英中的南區，該區只有49個英中學額，平均18.77人爭一學額，不過本區學額全部來自女校嘉諾撒聖心書院。

其他英中學額競爭較激烈的地區包括西貢、荃灣、觀塘、元朗、深水埗、均超過6名學生爭一個英中學位。而競爭較小的則是九龍城、中西區、灣仔等傳統名校區，均少於3名學生爭一個英中學位。

扣除聯繫直屬學額 沙田最多英中學額供學生報讀

升中統一派位階段分為甲、乙兩部份。甲部家長可不受校網限制為子女選報最多三間學校，而乙部則屬按校網選校，家長可為子女選報最多30間學校。個別學校於乙部會將部份學額撥作專門取錄聯繫或直屬小學的學生。

若單計甲部及乙部非保留學額，沙田的英中學額最多，有941個。其次是元朗、北區、九龍城、葵青和觀塘，介乎652至720個學額。

傳統英中較多的地區方面，九龍城區的英中學額最多，達1,255個，其中約44.3%屬聯繫直屬學額，另外灣仔區及中西區的聯繫直屬佔比分別達65.4%及56.5%，三地區的聯繫直屬學額為全港最高。