禧年恩平小學陶劍幗校長　以廚藝走入學生內心　立志不放棄任何人

九龍城浸信會禧年（恩平）小學（下稱禧年恩平）位於大圍新翠邨，看似平平無奇的屋邨學校，卻有着一位背景及想法都別樹一幟的陶劍幗校長。陶校長於浸會大學主修電影，畢業後曾於宗教機構擔任編導，拍攝宣揚福音的短片，當時身邊一位年僅10歲的小朋友因哮喘早逝，頓感生命短暫無常，為了讓孩子們活着時都感受到愛及肯定，她毅然轉身加入教育界。



這段經歷亦啟發了陶校長的教育理念，「學生只要覺得世上仲有一個人愛佢，佢就唔會放棄自己」，畢竟幸福並非必然，學生難免有負面情緒。要讓學生感受到愛，陶校長的秘密武器是廚藝，因為「食」最能激勵人心的事情。她試過以自家製牛奶果凍為獎勵，成功提升學生的學習動機進入精英班；面對學生雙手受傷打石膏未能自行用膳，她又想到自製壽司，讓學生可以與好朋友互相餵食，不因傷患而感到無助。謙稱廚藝一般的她，會為學校團隊炮製九大簋、製作蘿蔔糕，只因「全校最低級嗰個就係我，我係一個僕人身份去事奉」。



九龍城浸信會禧年（恩平）小學的陶劍幗校長原本是一位電影編導，拍攝宣揚福音的短片，但後來覺得透過熒幕傳遞訊息太間接，希望從事直接接觸到人的工作，因此轉投教育界。（梁鵬威攝）

教師行為與說話學生記一世 正向說話及成功感造就學生

陶劍幗校長轉投教育界後，一直在禧年恩平任教，從下午校到全日制，從教師到課程主任、副校長、至今成為校長，可謂桃李滿門。正所謂教學相長，她也曾被學生啟發，深化教育理念。陶校長首年任教的學生早已投身社會，其中一人更成為金融界高層，兩人多年後再次見面，該名畢業生竟然提起陶校長送贈的筆、講過的說話、玩過的遊戲，使陶校長體會到「原來老師做嘅嘢、講嘅說話，學生係會記一世，同埋影響佢哋一世」，因此時常告誡自己及團隊，「一定唔可以講負面嘅說話，一定要講正向嘅說話去造就學生」。

配合正向說話，製造成功感同樣重要。陶校長擔任課程主任時，曾經主動請纓接手任教成績最差的班別，為了讓學生有成功感，她安排學生出題給自己作答，即使題目簡單亦不成問題，只要答對就會大力讚賞，使學生覺得「原來我都識做老師做嘅嘢」。陶校長亦直言，「除咗愛之外，其實我最鍾意就係讚小朋友。無論佢哋做啲咩都好，你讚下佢，佢就會覺得『我得㗎喎』」。為了鼓勵學生學習，陶校長想到親手製作牛奶果凍為獎勵，學生只要有進步就可以獲獎，結果本是成績最差的一班，不少學生在新學年一躍進入精英班。

陶劍幗校長會為所有學生親手送上生日禮物，讓所有學生都有被重視的感覺。（梁鵬威攝）

陶校長亦會為所有學生親手送上生日禮物，並與同班同學一起唱生日歌慶祝，讓所有學生都感到被重視。她試過向家庭背景較複雜的學生送上禮物後，學生說了所有人都會鼻酸的一句—「原來有人記得我生日」，印證了她的教育理念。

以「食」連結學生 小食部重開大受歡迎

陶劍幗校長謙稱廚藝不佳，但經常都以廚藝連結學生、家長、教師團隊，更可以憑一己之力製作為數十人準備大餐。（梁鵬威攝）

陶校長笑言，學生喜歡食物作為獎勵，因為能夠帶來即時滿足。學校之前曾經有一位學生因為雙手受傷而打石膏，無法自行將食物送入口中，需要每日回家午膳，由家人餵食。

碰巧學生在受傷期間生日，為了使學生可以在學校午膳慶祝生日，又不用尷尬地在一眾同學面前被餵食，陶校長想到親手為學生製作容易夾起的壽司，再找來受傷學生最要好的朋友，兩人互相以筷子餵食，再配合天堂與地獄的長筷子故事，使學生親身體會到互相幫助帶來的幸福與成果，成為一次難得的學習機會。

陶劍幗校長設立「校長CEO」，直接聆聽學生意見，旨在讓學生感到受尊重、提升自信及對學校的歸屬感。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

九龍城浸信會禧年（恩平）小學的小食部就是在陶校長從「校長CEO」收到的強烈要求，雖然學校對有人入標不太有期望，但或許是命運的安排，出乎意料地有人入標，使得小食部在本學年得以重開。（梁鵬威攝）

為了聆聽學生意見，陶校長設立「校長CEO」，直接與學生對話，其中一個學生給予的艱鉅任務就是重開小食部。事實上，近年不少學校的小食部都因為沒有人承辦而空置，禧年恩平的小食部亦曾空置，陶校長說學校規模細、人數少，沒有承辦商入標是意料中事。由於學生在「校長CEO」上表達重開小食部的強烈希望，陶校長於是決定即使希望渺茫還是為學生再招標一次，不料這次招標竟然有人入標，使得小食部在本學年得以再次營業。失而復得的小食部使學生們明白自己在學校有話語權，從而建立自信及歸屬感，而陶校長亦不時在小食部附近與學生聊天，再次見證「食」如何連結學生。

學生視校長為好友 家長發現子女永遠「笑住放學」

張子苗（右）是九龍城浸信會禧年（恩平）小學的六年級學生，在學校度過整個小學生涯之後，她覺得學校的確有實踐到其理念 — 「每一個孩子都是主角」。（梁鵬威攝）

張子苗是禧年恩平的小六學生，回想小一入讀學校時，自言因為環境陌生，加上當時不懂事，行為亦比較任性。陶校長從同事得知情況後主動找她聊天，亦安排較年長的同學帶領她適應校園生活。經歷使子苗覺得陶校長性格和善而包容，與其他同學一樣視陶校長為一位好朋友，而非權威且難以接觸的人物。

子苗提到自己由小一至小三均入讀精英班，但升小四時因為英文成績不理想而未能入讀精英班，無法與好朋友留在同一班，感到十分低落。班主任很快就察覺到子苗的情緒，並主動關心及鼓勵她，而子苗後來亦發覺在班主任的英文教學方法相當有趣，結合不同學習活動，使她真真正正愛上英文，最後成功追回成績並於升小五及小六均入讀精英班。

訪問期間，子苗亦分享了她爸爸的觀察。原來子苗爸爸每天都會接子苗放學，他留意到禧年恩平的學生於放學時都一定是帶着微笑放學的，直指很少學校可以做到，而子苗亦直言自己每天都會期待上學，全因學校老師會以不同形式引入課題，使學習有趣而不沉悶。面對即將升中，子苗當然有感到不捨，但也明白是時間離開小學，到中學學習更多知識及結識更多朋友，更承諾升中後會不時回到小學探望校長及老師。

陶劍幗校長相信，要讓學生覺得自己「做得到」，重點是即使學生的進步再微細都要給予肯定，告訴學生只要「今日好過昨日」已經足夠。（梁鵬威攝）

子苗受訪期間，一直在旁聆聽訪問的李雪琴副校長已經累積不少情緒。她坦言，子苗說得出同事們為學生準備的課堂及功夫，而且真的幫助到她，特別是近年學界都面對不少壓力，原來家長及學生一直都知道教師團隊們的付出，所以十分感動。同樣在旁聆聽的陶校長雙眼亦已漸漸通紅。她說很多學生在求學過程期間，都因為學業壓力而失去笑容，子苗爸爸的觀察讓她知道團隊的努力沒有白費，禧年恩平真的成為了一個讓學生感到安全、被愛的地方，學生知道校長及教師永遠都會支持他們。