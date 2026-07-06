校園天地｜參觀深圳騰訊及點貓科技　拓展創科視野啟發未來創意

2026年6月26日，仁愛堂田家炳中學參加了由深圳香港青年商會與仁愛堂蔡黃玲玲教育基金合辦參觀騰訊及點貓科技交流活動 活動中，學生認識到騰訊在社交平台、雲計算、人工智能及大數據等方面的業務布局，了解企業如何透過技術研發推動產品創新。同時，點貓科技展示了編程教育平台的設計理念與實際應用，讓學生明白科技企業如何以創意和技術結合市場需求，提升競爭力，深化了對互聯網企業運作模式的理解。（內容由仁愛堂田家炳中學提供）



另一方面，透過參觀騰訊濱海大厦的辦公環境及企業文化展示區，學生感受到開放、創新、合作共贏的企業氛圍。企業代表亦分享騰訊在公益、環保及青少年教育方面的投入與成果，使學生體會到大型企業在追求經濟效益之餘，同樣重視社會責任與可持續發展。

學生全神貫注欣賞不同高端科技產品。（仁愛堂田家炳中學提供）

在交流過程中，學生對人工智能、程式設計及大數據分析等領域產生濃厚興趣。例如在當談及 AI 運用於飛行模擬駕駛時，更有機會讓師生親身體驗操作過程。有同學更藉著體驗表示令他重燃投身航空工作的興趣；同時，當看到AI能將古物進行分析並還原物件時，更打破了學生過去認為「科技與文化不相融」的刻板認知。透過點貓科技的互動示範，同學親身體驗編程創作的樂趣，認識科技在物流、教育及智慧城市中的應用，激發探索科技世界的熱情與創新思維。

一眾師生與點貓科技負責人合照。（仁愛堂田家炳中學提供）

本次考察不僅增進學生對企業管理與團隊合作模式的認識，更拓闊了國際視野。透過了解企業人才培育制度與職業發展路徑，學生開始思考自身興趣與未來生涯規劃，明白持續學習與自我提升的重要性，為未來投身科技及相關行業奠定更清晰的目標與方向。

高科技古代文物展覽令學生眼界大開。（仁愛堂田家炳中學提供）

一眾師生對全日活動表示非常滿意並感到讚嘆，明白參觀騰迅時間的局限，若果可增加更多互動體驗與實踐元素，例如安排分組工作坊、模擬產品設計等，讓學生在動手過程中鞏固所學，深化對創新科技應用的認識。透過實踐學習，能更有效培養解難能力與團隊合作精神。

經濟科在後續要求學生完成反思報告，並透過課堂或早會分享，讓學生整理所見所聞，內化學習成果。倘若有機會可邀請企業代表進行線上交流，持續為學生提供科技發展資訊與升學就業方向指引。

副校長與學生透過AI模擬駕駛掌握創新科技。（仁愛堂田家炳中學提供）

現在數字化教育的普及，未來可拓展考察範圍，結合其他創新科技企業或科研機構，讓學生從多角度了解內地不同企業科技產業鏈的發展，進一步拓寬視野，為培養具備創新精神與國際競爭力的人才奠定更穩固的基礎。

一眾師生於騰訊總部進行合照。（仁愛堂田家炳中學提供）

（內容由仁愛堂田家炳中學提供）

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