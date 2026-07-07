校園天地｜蔡若蓮局長主禮馮梁結中學畢業禮　勉勵學子終身學習

畢業季節是感恩與啟航的時刻，中華基督教會馮梁結紀念中學第三十七屆畢業典禮早前在全校師生、校董及家長的見證下圓滿禮成，大家齊集一堂，標誌着畢業生完成中學階段這個重要里程碑。當日，本校恭逢教育局局長蔡若蓮博士蒞臨主禮，惠賜訓辭，勉勵一眾畢業生並寄予祝福。（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）



教育局局長蔡若蓮博士與一眾主禮嘉賓於中華基督教會馮梁結紀念中學前合照留念。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

蔡若蓮局長：科技浪潮下，品德與信念更顯珍貴

蔡局長致辭時囑咐畢業生，在 AI 科技與資訊萬變的新時代中擁抱科技、持續學習，在瞬息萬變的時代中保持競爭力。局長亦稱許本校秉持基督教精神推行全人教育，包括在社會有需要時第一時間伸出援手，展現「好鄰舍」精神。她寄語畢業生無論未來身處何地，都常懷同埋心、保持信念，處逆境而堅定不移，居順境而謙遜待人。

教育局局長蔡若蓮博士蒞臨馮梁結紀念中學畢業禮致辭，勉勵同學迎接AI時代挑戰並服務社會。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

昔日大樹下青澀寄託 逆境磨練自律與堅強

局長對畢業生在逆境中保持信念的寄語，正契合了這屆畢業生不平凡的中學旅程。六年前，這群中一新生懷著不安與期待，站在校門前那棵枝繁葉茂的大樹下等待開啟人生新階段。然而，疫情的來襲卻讓他們經歷了長達三年的斷續停課。

那些戴著口罩上堂、被課桌膠板阻隔、連齊聚吃午飯都變得奢侈的日子，雖然奪走了一些實體活動，卻奪不走他們對校園生活的期待。正如同學們所言，在這段迷茫與孤單的歲月裡，他們反而學懂了自律與堅強。當終於能夠除下口罩，再次在同一個空間看見彼此完整且燦爛的笑容時，讓他們更懂得珍惜平凡校園生活的美好，也深深感謝學校在時代困難中給予的溫暖關懷。

畢業生代表向教育局局長蔡若蓮博士致送紀念品並合照留念。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

傳承「非以役人」精神 令母校教誨薪火相傳

畢業生在典禮上承諾，未來不論身處何方，都必傳承「非以役人、乃役於人」的無私價值觀。一如他們在學期間遠赴偏遠地區義教，又藉著慈善戲劇表演為天使綜合症及腦退化症患者籌款一樣，他們誓言會將關懷弱勢、成就他人的精神開枝散葉，做到「己欲立而立人」，以實際行動回饋父母、傳承校訓並貢獻社會。

同學們以古箏合奏，向畢業生送上祝福。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

感恩與展望 開啟人生新篇章

畢業典禮最動人的一幕，莫過於證書頒發的一刻。禮堂內燈光柔和，家長們屏息凝神，紛紛舉起手機記錄這珍貴的瞬間。看著孩子從六年前背著大書包、神情青澀的中一新生，蛻變成今日台上身穿畢業袍、目光堅定的挺拔青年，許多家長不禁熱淚盈眶。這份成長的重量，凝聚自老師們無數個課後留守的叮嚀，以及父母在背後默默支持的汗水。

正如蔡局長所勉勵，畢業並非終點，而是另一段精彩旅程的開始。本校再次感謝蔡局長的蒞臨與啟迪，亦祝願第三十七屆全體畢業生帶著母校的祝福與校訓精神，在未來展翅高飛，成為榮神益人、照亮社會的一抹微光。

（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

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