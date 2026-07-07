校園天地｜蔡若蓮局長主禮馮梁結中學畢業禮 勉勵學子終身學習
畢業季節是感恩與啟航的時刻，中華基督教會馮梁結紀念中學第三十七屆畢業典禮早前在全校師生、校董及家長的見證下圓滿禮成，大家齊集一堂，標誌着畢業生完成中學階段這個重要里程碑。當日，本校恭逢教育局局長蔡若蓮博士蒞臨主禮，惠賜訓辭，勉勵一眾畢業生並寄予祝福。（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）
蔡若蓮局長：科技浪潮下，品德與信念更顯珍貴
蔡局長致辭時囑咐畢業生，在 AI 科技與資訊萬變的新時代中擁抱科技、持續學習，在瞬息萬變的時代中保持競爭力。局長亦稱許本校秉持基督教精神推行全人教育，包括在社會有需要時第一時間伸出援手，展現「好鄰舍」精神。她寄語畢業生無論未來身處何地，都常懷同埋心、保持信念，處逆境而堅定不移，居順境而謙遜待人。
昔日大樹下青澀寄託 逆境磨練自律與堅強
局長對畢業生在逆境中保持信念的寄語，正契合了這屆畢業生不平凡的中學旅程。六年前，這群中一新生懷著不安與期待，站在校門前那棵枝繁葉茂的大樹下等待開啟人生新階段。然而，疫情的來襲卻讓他們經歷了長達三年的斷續停課。
那些戴著口罩上堂、被課桌膠板阻隔、連齊聚吃午飯都變得奢侈的日子，雖然奪走了一些實體活動，卻奪不走他們對校園生活的期待。正如同學們所言，在這段迷茫與孤單的歲月裡，他們反而學懂了自律與堅強。當終於能夠除下口罩，再次在同一個空間看見彼此完整且燦爛的笑容時，讓他們更懂得珍惜平凡校園生活的美好，也深深感謝學校在時代困難中給予的溫暖關懷。
傳承「非以役人」精神 令母校教誨薪火相傳
畢業生在典禮上承諾，未來不論身處何方，都必傳承「非以役人、乃役於人」的無私價值觀。一如他們在學期間遠赴偏遠地區義教，又藉著慈善戲劇表演為天使綜合症及腦退化症患者籌款一樣，他們誓言會將關懷弱勢、成就他人的精神開枝散葉，做到「己欲立而立人」，以實際行動回饋父母、傳承校訓並貢獻社會。
感恩與展望 開啟人生新篇章
畢業典禮最動人的一幕，莫過於證書頒發的一刻。禮堂內燈光柔和，家長們屏息凝神，紛紛舉起手機記錄這珍貴的瞬間。看著孩子從六年前背著大書包、神情青澀的中一新生，蛻變成今日台上身穿畢業袍、目光堅定的挺拔青年，許多家長不禁熱淚盈眶。這份成長的重量，凝聚自老師們無數個課後留守的叮嚀，以及父母在背後默默支持的汗水。
正如蔡局長所勉勵，畢業並非終點，而是另一段精彩旅程的開始。本校再次感謝蔡局長的蒞臨與啟迪，亦祝願第三十七屆全體畢業生帶著母校的祝福與校訓精神，在未來展翅高飛，成為榮神益人、照亮社會的一抹微光。
（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）
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