校園天地｜救恩書院跨越75載信望愛途　才華璀璨綻放全新大埔舞台

隨燈柱迸發出光芒，六百多枝應援棒和應成的色彩紛呈的燈海——長達兩小時的藝術饗宴拉開序幕。這不僅是一場表演，更是救恩書院七十五載信望愛途的見證。2026年2月13日，救恩書院在全新的大埔文娛中心演藝廳，成為首間在此舉行大型慶典的中學，舉辦七十五周年校慶綜藝表演暨原創英語音樂劇匯演。（內容由救恩書院提供）



舞台最後以絢麗綻放的玫瑰花作結，為每位參與者心中種下了藝術與夢想的種子。（救恩書院提供）

綜藝表演：才華激盪

匯演由綜藝表演開始：合唱團隨著西樂團氣勢磅礴的伴奏，唱出悠揚諧協的慶祝之音；無伴奏合唱校隊以多種聲道和應著愛的詩篇；器樂三重奏以不同音色共奏華麗優雅的探戈。舞蹈方面，中國舞校隊在古箏伴奏下，綽約舞出承傳不滅；當代舞校隊以Sentinel為題，向社區傳達温潤心光。壓軸登場的是由老師、校友及學生共同組成的樂隊演奏。綜藝表演展現救恩書院學生動靜皆宜的藝術造詣，也見證藝術是連接跨世代救恩人的橋樑。

合唱團隨著西樂團氣勢磅礴的伴奏，唱出悠揚諧協的慶祝之音。（救恩書院提供）

壓軸原創音樂劇：仍然選擇善良的勇氣

匯演重頭戲正是原創英語音樂劇《The Christmas Over A Barrel》。故事講述兩位主角Jasmine及Jessica意外踏入一個未知的奇幻時空，她們必須在紛亂的世界中，尋找一朵能實現願望的玫瑰。Jasmine在劇中展現了極具感染力的歌聲，將質疑自己以善待人的掙扎，以歌聲發揮得淋漓盡致；而 essica則以細膩的演技，詮釋了由事不關己，到學懂以善待人的成長與蛻變。兩位主角更要以卜大與守財奴、紅心皇后這些經典文學角色互動，展現了卓越的英語表達能力與舞台自信。除了Jasmine與Jessica外，其他演員同樣發揮出色：紅心皇后的嬌憨；Priscilla對妹妹真摯的愛；守財奴的錙銖必較；演員入木三分的演技，帶領全場觀眾跟Jasmine與Jessica一同進入這場奇幻旅程。

中國舞校隊在古箏伴奏下，綽約舞出「承傳不滅」的旨趣。（救恩書院提供）

幕後功臣：演出的基石

在聚光燈照射不到的角度，有一群學生正專注於換裝與調度，這群幕後功臣的專業態度，是整場演出能順暢運行的基石。除後台團隊外，仍有不少學生謹守崗位﹕校園大使迎接每位來賓；攝人力量和校園電視台的同學記錄每個珍貴瞬間；STEAM Club同學多次預演應援棒的燈影變化。這正是學校希望透過大型活動培養學生溝通、協作與應變能力。

當代舞校隊以Sentinel為題，成員披著LED 舞衣，躍動各異色彩，最終向社區傳達温潤心光。（救恩書院提供）

這是上帝的恩典旅途

隨著全體匯演成員在謝幕時鞠躬，當晚匯演圓滿落幕。這場奇幻之旅雖已結束，但如謝幕屏幕所顯示：A Journey with God’s Grace，救恩書院學生會繼續在信望愛途中茁壯成長，繼續在上帝的恩典中綻放色彩。

救恩書院七十五周年校慶綜藝表演暨原創英語音樂劇匯演，正是上帝的恩典旅途。（救恩書院提供）

（內容由救恩書院提供）

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