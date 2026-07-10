校園天地｜凝聚信愛65載：藝術欣賞會展現家校合作及校園共融之美

時光荏苒，歲月如歌。基督教香港信義會信愛學校屹立港島東大半個世紀，一直秉持基督愛心的精神，致力為學生提供優質的全面教育。今年，該校迎來了 65 週年校慶的里程碑，並舉辦了一場別開生面的「藝術欣賞會」，摘下學生自主、家校合作與實踐共融的纍纍碩果，為學校師生及家長呈獻了一場精彩絕倫的蟠桃盛宴。（內容由基督教香港信義會信愛學校提供）



學生自主舞台：自信展現無限潛能

信愛學校向來重視學生的藝術素養與自主發展。在近兩年的藝術欣賞會中，該校打破傳統，採取了由學生自行報名的參與模式。在累積了過去的經驗後，今年的同學顯得更有自信，報名項目包括：K-POP舞蹈﹑唱歌﹑樂器演奏﹑敲擊樂及雜耍等等，充分反映出學生渴望展現自我的動力。每位同學都能自由選擇自己感興趣的項目，在舞台上發光發熱。

霹靂舞班的同學帶來精彩的表演，高難度的舞蹈動作引得台下掌聲雷動。（基督教香港信義會信愛學校提供）

一群男同學帶來精彩逗笑的「Gangnam Style」，全場氣氛高漲。（基督教香港信義會信愛學校提供）

學生從短影音中自學的Rat Dance表演，贏得全場掌聲（基督教香港信義會信愛學校提供）

家校攜手並肩：共創溫馨成長回憶

教育從來不只是學校的事，家庭的參與同樣重要。今年的藝術欣賞會特設了親子表演項目，旨在進一步深化家、校、親子之間的緊密關係。舞台上，家長與孩子化身最佳拍檔，聯手帶來了「花式跳繩」、「魔術」及風趣幽默的「RAP（說唱）」等精彩表演，台下同學的歡呼聲與掌聲此起彼落，氣氛熱烈澎湃。

家長與孩子一起進行魔術表演。（基督教香港信義會信愛學校提供)

除了觀賞和參與表演，該校也在藉 65 週年之際，邀請家長一同參與「65週年霓虹燈牌工作坊」，透過親手製作閃亮的燈牌，點亮家校同行的路。學校更於有蓋操場陳列出學生的優秀視覺藝術作品，以及與科學科合作製作的「好奇號-納米世界」漫畫，供到場的同學和家長一同欣賞。

此外，該校的老師亦身體力行，帶同孩子親自走上舞台演出。校長林雅芬表示：「對家長﹑老師而言，能夠親身參與孩子們的成長片段，為彼此留下了最溫暖且珍貴的美好回憶，是學校一直努力推動家校合作的真正意義。」

實踐校園共融：舞台上無分彼此

信愛學校多年推動共融校園，這場藝術欣賞會正是成果。舞台上同學無分彼此，無論年級、才能或背景，每人都有平等展示自我的機會。過去歲月，不同能力同學互相扶持、共同努力，透過合作建立真誠友誼，實踐校園共融。

校園小記者採訪同學，邀請同學分途表演心得和感受。（基督教香港信義會信愛學校提供)

基督教香港信義會信愛學校的 65 週年藝術欣賞會，在無盡的掌聲與感動中圓滿落幕。這場盛會不僅展示了信愛學生的藝術潛力，更彰顯了該校在學生自主、家校合作及共融教育上的豐碩成果。六十五載的教化恩情，承載了無數師生的青春與夢想；縱然時光流轉，信愛學校將繼續凝聚這份信念與愛，陪伴每一位同學走好當下的每一步，讓這段充滿愛與溫暖的校園記憶，成為孩子們心中永不熄滅的亮光。

（內容由基督教香港信義會信愛學校提供）

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