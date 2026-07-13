校園天地｜圓玄三中女生勇奪雙冠　警校結合音樂與AI推防騙

「考試一結束，我們便立刻回到 Band 房爭分奪秒地練習。」憑藉考試後密集備戰，以及與樂隊成員建立的默契，香港道教聯合會圓玄學院第三中學（圓玄三中）中一學生鄭雯詩 (Gwen)於6月27日舉行的「防騙之SING」東九龍中、小學歌唱比賽決賽中，同時奪得「初級組冠軍」及「樂隊組冠軍」，成為全場焦點。（內容由香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）



比賽於香港科技大學逸夫演藝中心舉行。這場由警務處東九龍總區防止罪案辦公室及圓玄三中聯合主辦的盛事，吸引近80組、超過180名中、小學生同台競技。學生不僅透過歌聲及樂隊演出展現才華，更將防騙訊息融入舞台設計及AI創意製作。

東九龍總區指揮官謝翠恩助理處長（左三）親臨現場，主持歌唱比賽的啟動禮。（香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

無懼考試壓力 雙料冠軍感激老師一路陪伴

對於連奪兩項冠軍，Gwen 坦言既驚喜又感恩。她表示：「當天有很多實力非常強的參賽者，能夠獲獎真的很開心，也十分感謝樂隊每一位成員的努力。樂隊比賽最重要的是彼此之間的默契。」

談及備戰過程，她透露比賽前正值學校考試期，大家難以抽空練習，但老師一直陪伴及鼓勵，成為團隊最大的支持。

「學校和老師一直陪伴在我們身邊，不斷為我們打氣，令我們更有信心。考試一結束，我們便立即回到 Band 房練習，希望把最好的一面呈現給大家。」

除了兼顧個人及樂隊演出，Gwen亦分享自己對舞台的理解：「獨唱時，我希望與觀眾有更多交流；作為樂隊主唱，我更希望帶動整個團隊，讓每位隊員都充滿信心，一起享受舞台。」她希望未來繼續創作屬於自己的音樂，以歌聲傳遞更多正能量。

圓玄三中的Gwen在決賽舞台上自信獻唱，展現雙料冠軍的大將之風。她將好成績歸功於學校，感激老師一路陪伴與打氣，讓她與樂隊成員建立自信，一同享受演出。（香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

音樂與人工智能結合 學生創意推廣防騙

為配合人工智能發展，大會今年首次增設「最佳創意AI舞台動畫製作獎」，並由香港創科發展協會於賽前舉辦AI工作坊。參賽學生於演唱期間同步播放親自創作的AI動態背景，將音樂、科技與防騙教育融合，為舞台帶來耳目一新的視覺效果。

參賽者在舞台上盡情獻唱，大螢幕展示了由人工智能生成的動態背景，將科技與藝術結合。（香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

評判讚學生舞台成熟 寄語以音樂打動人心

大會邀得《中年好聲音》人氣歌手李佳擔任專業評判兼表演嘉賓，為比賽增添星級氣氛。另外，樂兒計劃成長基金主席漢陽及音樂總監梁榮智鼓勵學生繼續累積演出經驗，更重要的是透過音樂與觀眾建立情感連結，真正感動人心。

歌手李佳以表演嘉賓身分，於學界音樂比賽舞台上傾力獻唱，她同時擔任賽事評判，全力支持學界音樂發展。（香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

警校攜手推動防騙教育 決賽學生八月將再踏舞台

主禮嘉賓警務處助理處長兼東九龍總區指揮官謝翠恩女士表示，警務處一直透過不同方式推廣防罪訊息，樂見學校將音樂及科技創意結合。

活動獲樂兒計劃成長基金、香港創科發展協會及佳佳工作室支持。所有晉身決賽的學生均有機會於八月期間在數碼港新地標（第五期）公開演出。

逾百名參賽中小學生、家長及嘉賓逼爆香港科技大學逸夫演藝中心，全場座無虛席，攜手推動校園防騙文化。（香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

（內容由香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

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