88校網｜大圍、顯徑小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？
撰文：容育仁
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88校網的範圍以沙田區的大圍為主，共有11間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合88校網的小學名單、範圍及地圖及88校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
88校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額多少？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於沙田區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,559及301人，而88校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共576個學額。
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88校網範圍包括那些地區？有地圖嗎？
88校網主要覆蓋大圍，包括大圍街市、美林邨、顯徑邨、新翠邨、車公廟、新田圍一帶，區內鐵路站包括大圍站、顯徑站、車公廟站等。以下為教育局提供的88校網地圖：
88校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是88校網內11間學校在2027年度的資料：
88校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？
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「01教育」有什麼88校網的小學報道？
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88校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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88校網屋苑及租盤
如果有意搬進88校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括名城、金獅花園、金禧花園、薈蕎及珀玥等。
88校網小學有哪些選擇？
88校網有11間學校，小學選擇包括聖母無玷聖心學校、循理會美林小學、保良局王賜豪（田心谷）小學及循理會白普理基金循理小學等。如欲了解更多有關88校網的資料，可以瀏覽此文章。