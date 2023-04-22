趁墟做老闆｜學生賣倉鼠圖T恤及環保袋　原來關乎去年「殺鼠令」

「學校起動」計劃舉辦的「趁墟做老闆」展銷會疫情下停辦三年，今年終復辦，63間參與中學的師生在場傾力推銷自家產品。其中1號檔的香港扶幼會許仲繩紀念學校，賣的是印有倉鼠T恤及環保袋，原來與去年疫情下「殺鼠令」有關。



該檔位「CEO」學生何梓軒說，他們一班同學在「殺鼠令」之前一年，領養了一隻倉鼠，無奈最後只好交出作人道毀滅。今次他們的產品便特別以牠為主角，設計了多款圖案，當中以書法「忍無可忍，無需再忍」配以蛋糕的造形最吸引。「趁墟做老闆」由周五（21日）起一連三日在鑽石山荷里活廣場舉行，明日（23日）最後一日。



陳茂波主禮致辭：有消費券，希望市民多點來用光顧

「學校起動」今日（22日）舉行第九屆「趁墟做老闆」展銷會開幕儀式。擔任主禮嘉賓的財政司司長陳茂波致辭時說，這個活動創造機會讓年輕人和學生嘗試自行創業，自己做老闆，「我們派發了首期消費券，希望市民會多點來光顧大家的攤檔......大家今天售賣的產品，當中百分之六十與綠色有關。」

陳又預告即將公布他在《財政預算案》中提出「開心香港（Happy Hong Kong」系列活動詳情，當中一個主要主題是舉辦以特色美食為主題的巿集，再加上維港水陸嘉年華，以及科學園、數碼港、西九文化管理局、海洋公園、迪士尼樂園等一起推出的活動，「讓市民免費參加和遊玩，希望通過好玩好食的活動，大家一起感到開心，同時亦刺激香港的經濟。」

九龍倉主席吳天海兩字教學生經營之道：變通

「學校起動」計劃委員會主席吳天海說，該計劃推出12年來，見證了不少年輕人奮發向上、由無到有的香港故事，今次捲土重來，讓同學有機會嘗試營運一門生意，啟發他們創業的興趣，這正好配合政府鼓勵年輕人創新創業的青年發展目標。

本身是九龍倉主席兼常務董事的他，特別贈送兩個字予學生，「畀大家兩個字——變通，窮則變，變則通！」他提醒學生無論賺定蝕，都會得到寶貴學習經驗。

主動攔截陳茂波推銷 成功令司長用消費券買袋

陳茂波在儀式後坐言起行，到會場逛逛及消費，第一步即被許仲繩紀念學校檔位的「CEO」學生何梓軒（左二）成功攔截，聽何同學講解產品，最後用消費券買了一個環保袋，並大讚他的表現。

許仲繩紀念學校是一間只收男生的群育學校，主要服務有情緒同行為問題的學生，入學途徑一般需要由教育局做轉介，只有數十名學生，每班最多12人。何梓軒諱不諱言同學缺席較高，但也有不少都努力讀書。

他們出售的倉鼠圖案T恤及環保袋，要先在T恤或環保袋上噴墨，再用熨斗熱壓才不會甩色，由於電力需求較高，無法現場即做，賣完存貨後，客人要等寄上新貨。「我哋賣99蚊一個，仲要包20蚊運費！」

倉鼠圖案至少有多款，當中以啡色倉鼠為主角的有：寫「忍無可忍，無需再忍」配以蛋糕造形；配以校歌首兩句「我有好身手，生來勤作工」做舉重造形；以寫有「我的優點就是帥；但是我的缺是，我帥的不明顯」揹袋造形。

原來該咖啡色倉鼠是真有其鼠，可惜在去年初「殺鼠令」時，已交給漁護署人道毀滅。何梓軒說，牠原是養蛇人士繁殖的「蛇糧」，在前年初被他們領養，去年懷着不捨的心情交到漁護署，「嗰時佢已好大隻（半隻手掌大）。」至解禁後，他們另養了一隻灰色倉鼠，也有登上這個系列產品中。

他指首日有6,000元生意，今日至下午初段，生意不及首日。