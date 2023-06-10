「金句王」乒乓球教練李靜勉勵學生：要自身努力，不可怨天尤人

有體壇「金句王」之稱的香港女子乒乓球隊主教練李靜，今日（10日）以其自傳《多謝我自己》為主題，在仁濟醫院一個學生分享會上，以他40年乒乓球職業生涯總結，勉勵學生「成功絕非僥幸，需要自身努力，不可怨天尤人」，並鼓勵他們即使面對困難逆境，亦不可輕易放棄，同時要不斷給 自己新目標、新挑戰，才能不斷進步。



李靜今日在仁濟醫院及華菁會合辦的院屬學校學生分享會上，以自己體壇生涯的奮鬥過程，勉勵年青人要勇於面對困難， 逆境自強，強調說：「成功絕非僥幸，需要自身 努力，不可怨天尤人」，同時要不斷給 自己新目標、新挑戰，才能不斷進步。他又分享參與公益及慈善活動的體驗，藉此鼓勵年青人多關心社會和家人，盡自己所長幫助別人。

分享環節後，李靜與仁濟院屬中學生、仁濟醫院董事局總理李永毅及華菁會 會員切磋球技，在場氣氛熱烈高漲；他亦即場在自傳上簽名，送給出席的學生和嘉賓，相信能夠為他們帶來啟發，對未來發展有積極正面的影響。

仁濟醫院董事局副主席張文嘉致辭時表示，李靜親臨現場分享他在體壇上的奮鬥過程，為學生的人生規劃作出寶貴一課，並期望學生以李靜為榜樣， 努力發展個人才能，建立積極和健康的生活態度，為社會和國家作出貢獻。她強調仁濟醫院一向重視青年培育工作，包括推動價值觀教育計劃、「職品人生」生涯規劃活動等，務求培養香港青年成為愛國愛港、具備世界視野和專業技能，並且擁有正向思維的新一代。

其他出席者包括仁濟醫院董事局總理李永毅、陳施如、馬永德，仁濟醫院靚次伯紀念中學校監馮卓能，以及香港華菁會副主席郭齊飛、秘書長兼立法會議員洪雯、常務副秘書長溫凡。