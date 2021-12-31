香港體壇年度十大金句　李靜教練「最緊要多謝我自己」熱爆全城

2021是香港體壇大豐收的一年，東京奧運1金2銀3銅創下歷屆獎牌新高，泳手何詩蓓先後揚威國際游泳聯盟（ISL）賽季和短池世界錦標賽，不止當上世界冠軍，還為香港寫下歷來首個游泳世界紀錄。殘奧會上，一眾港將也榮獲2銀3銅，成績令人鼓舞。

香港運動員和教練不止寫下讓香港人引以為傲的佳績，更留下不少激勵人心的金句，一年將盡，讓我們一起重溫。



1. 李靜／香港女子乒乓球隊教練

教練李靜在旁十分激動。（楊宇翹攝）

最緊要多謝我自己！ 李靜

三位香港土生土長女將杜凱琹﹑蘇慧音及李皓晴，在東京奧運乒乓球女子團體賽銅牌戰力克德國，為香港贏得一面銅牌，亦是港隊在奧運乒乓球史上首面女子獎牌。比起三個運動員，在她們背後督師的教練李靜，因比賽期間非常肉緊，表情和動作多多，加上時時爆出金句，令他成為東京奧運中香港運動員以外的一大焦點人物。

領軍順利奪銅後，李靜再爆金句，他感激球員的付出以及一眾港人鼎力支持之餘，說出一句：「最緊要多謝我自己，因為我付出咗更加多」。不少觀看直播的港人聽罷後忍俊不禁，然而細心一想，他這樣說又不無道理。凡事都要付出，努力過後得到回報，多謝自己其實理所當然。

2. 何詩蓓／香港「世一」女飛魚

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，游出1分50.31秒，大熱封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。（美聯社）

我想證明給全世界睇，香港都可以有好成績。 何詩蓓

香港飛魚何詩蓓近年在世界游泳錦標賽由世界第五，到世界第四，與國際大賽頒獎台總是這麼近、那麼遠，2021年她終於破繭而出，先在東京奧運連奪200及100米自由泳兩面銀牌，為香港在奧運游泳館寫下零的突破，賽後她開心地向全世界公告：「我想證明給全世界睇，香港都可以有好成績。」

個人游泳獎牌，說得上是奧運最難獲取的項目之一，而且更是西方國家最擅長的自由泳式，可說是難上加難。香港一向是游泳項目上的「弱小地區」，何詩蓓5年前在里約奧運成為歷來首位殺入奧運游泳準決賽的香港泳手，今年不止再進一步晉身決賽，更成功踏上頒獎台。她之後再在ISL發光發亮，繼而在年終上演的短池世界錦標賽連奪2金1銅，當上世界冠軍之餘，還為香港寫下歷來首個游泳世界紀錄。

3. 張家朗／香港男子個人花劍奧運金牌得主

張家朗在東京奧運奪得金牌。（資料圖片/高詩琦攝）

我想別人知道，縱使香港是一個好細的地方，只要相信就有可能。 張家朗

張家朗在男子個人花劍的奧運金牌，開啟了香港運動員在東京奧運的奇妙旅程。由2017年在劍擊世青賽奪冠，獲封「少年劍神」，到成為奧運金牌得主，家朗在5年間歷盡高低起跌。

東京奧運之前，他更經歷人生中最困難的一段時刻，閉關苦思過後，家朗終於破繭而出，今夏在劍道上猶如火鳳凰一樣重生，發放早應屬於他奪目耀眼的光芒。他不再是懞懞懂懂的少年劍神，而是真真正正的劍神。記者問他拿起奧運金牌的第一個感受是什麼？他說：「好重呀原來。」

一個金牌，為香港帶來希望，家朗笑言未準備好做香港「男神」，但這名奧運金牌選手想跟香港人說：「希望大家知道，其實奧運並不遙遠，大家可以想遠點；也許別人會想，運動員是一個很天真的職業，用好多努力亦未必有回報；但我想別人知道，縱使香港是一個好細的地方，只要相信就有可能。」

4. 伍家朗／香港羽毛球一哥

伍家朗穿上沒有區旗球衣戰東京奧運，惹來一場風波。（美聯社）

我想同大家講，一定會有一日，畀你哋一齊陪我君臨天下。 伍家朗

東京奧運對香港運動員來說，不盡是喜訊，羽毛球「一哥」伍家朗便因贊助問題，球衣沒有印上區旗，無辜被政客上綱上線，在種種紛擾下影響備戰及發揮，最終爆冷在分組賽出局。

準備多年的大賽泡湯，當然極度失望，然而塞翁失馬，香港市民紛紛向他送上祝福，伍家朗回港後接受毛記電視《星期三港案》訪問時，最後說出一句：「收到好多訊息幫我加油啦，又話『就算輸，都會陪我東山再起』，咁我就想同大家講，一定會有一日，畀你哋一齊陪我君臨天下。」

5. 謝影雪／香港羽毛球混雙代表

謝影雪與拍檔鄧俊文在東京奧運羽毛球混雙殺入銅牌戰，可惜未能獲得獎牌。（Lintao Zhang/Getty Images）

沒有你們，我們什麼都不是。 謝影雪

伍家朗在羽毛球男單賽事失利，混雙組合「左手配」謝影雪和鄧俊文卻過關斬將，一路殺入四強，可惜最終在銅牌戰落敗，遺憾未能得到獎牌，然而二人在比賽中全力拼搏，贏盡港人掌聲。

沉澱過後，阿雪在IG寫下長文抒發感受，自言「今趟奧運旅程是我打球15年來最大壓力的一次」，甚至曾食不下嚥，壓力大得透不過氣。她感謝拍檔鄧俊文、家人以及一眾港隊教練之餘，還特別提到香港羽毛球隊中每一位隊友，「奧運前，很多無法參戰的隊友都變成我們的陪練員，他們每天努力與我們作戰，就是希望我們盡快進入比賽心情。他們都是球員，都有自己的目標，但在大戰前都為我們付出自己訓練的時間，為了幫助我們提升水平；我們出外比賽，也有球員當上陪練員，一位陪練員無法自己上場，還要遠到異地及隔離的日子，他們的付出都是無私及偉大。」

她最後寫道：「沒有你們，我們什麼都不是，希望大家在關注香港運動員的同時，也看到一隊團隊精神，每一崗位都值得擁有光環。」奧運獎牌如千斤重，第四名已難能可貴，成功並非單靠運動員的能力和努力，還有背後龐大的運動團隊。

6. 劉慕裳／香港空手道個人形項目東京奧運銅牌得主

空手道代表劉慕裳在東奧女子個人形獲得銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

一係有，一係無，我不可讓自己後悔。 劉慕裳

空手道在東京奧運首次被列入正式比賽項目，但不被納入來屆巴黎奧運，對30歲的劉慕裳而言，東京是她衝擊奧運獎牌的唯一機會。她順利殺入銅牌戰，當裁判當場宣布賽果時，劉慕裳眼眶含淚，終於解放臉上緊繃的肌肉，鬆一口氣，望住天花板努力不讓眼淚流下。

「一係有，一係無，我不可讓自己後悔。」本來4年一次的奧運，奪牌已經不容易，但對劉慕裳來說，可能是一生中唯一奧運。機會到來時，就是靠過往的磨練的韌力把握。「可一不可再，奧運是運動員最大的舞台，能參加已經了不起。」她更寄語香港人和運動員要相信：「相信自己，好好裝備，機會來臨時，有兩手準備才可以發揮。」

7. 陳浩源／東京殘奧羽毛球男子WH2級別單打銅牌得主

東京殘奧羽毛球男子WH2級單打，陳浩源贏得銅牌。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

我不是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽。 陳浩源

2008年，23歲的陳浩源北上深圳工作，坐着朋友駕駛的汽車遇上交通意外，自此失去左腿，人生下半場自此改寫。小時候，他愛踢足球，後來在朋友慫恿下兼玩羽毛球。意外後，這個愛好再次注入他的生命，成為輪椅羽毛球運動員。

意外後翌年加入港隊，屢次在世錦賽獲獎，也曾在2018亞殘運贏得銀牌，由於羽毛球一直不是殘奧項目，他始終未能置身這個體育界最高殿堂。東京殘奧首次將愈來愈受歡迎的羽毛球列入比賽項目，36歲的陳浩源終可踏上奧運舞台。

辛苦贏得殘奧銅牌，他特別感謝長年照顧他的母親，疫情期間陳媽媽患上重病，「我都好大壓力，因為訓練期間要隔離又要照顧佢，不過佢好叻，自己搞得掂。佢就算病住都成日同我講，叫我要專心，等我可以專心。」他感慨地說，「我不是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽」。電影《媽媽的神奇小子》改編自香港一代殘奧短跑名將蘇樺偉的故事，陳浩源借此答謝母親，情真意切感動無數港人。

8. 余翠怡／香港輪椅劍擊隊「七金劍后」

香港殘奧「七金劍后」余翠怡東京殘奧一樣全力以赴，就算失落獎牌仍盡顯大將風度。（資料圖片）

希望港人看到，無論幾困難辛苦，也要堅持。 余翠怡

余翠怡是香港殘奧傳奇名將，歷屆共奪7金3銀1銅，已屆37歲的她東京殘奧出戰4個項目，惜全數未能晉身三甲，最接近一仗是女子花劍團體賽，她與師妹吳舒婷與鍾婉萍一路戰至銅牌戰落敗，無緣獎牌。

那一戰3人經已全力以赴，即使戰績不似預期，她希望團隊表現可鼓勵香港人，「雖然輸了，在輪椅劍擊生涯也是值得回味的比賽，中間我們三個都沒有放棄，都有頂住，希望港人看到，無論幾困難辛苦，也要堅持，身邊一定會有人支持。」

9. 陳晞文／香港滑浪風帆代表

陳晞文完成東京奧運賽事，回岸時一臉笑容。（高詩琦攝）

有時候就像風帆一樣，前日大風大浪，今日風平浪靜，經歷多了，最後行到這一步，沒有令自己失望。 陳晞文

陳晞文上一次出戰奧運，已是2012 年的倫敦奧運。那年，她 21 歲。人生首個奧運，未出賽已幾乎賠上性命。而她，把一次意外轉化成了可以「講一世」的英勇事跡。9年前，她在倫敦集訓，在海中心被一架帆船撞至墮海。那次意外，她斷了5條肋骨，其中一條斷裂肋骨將脾臟分成三截，需要切除。

原先可以只切一半，但康復進度較慢，當時距離倫敦奧運開幕不到8星期，為盡快康復，她毅然決定切除整個脾臟。手術後她奇跡極速康復趕及出戰奧運，人生首個奧運以第12名完成令她不甘心，決意用4年全職訓練衝擊出戰里約奧運，卻在選拔賽不敵隊友盧善琳而落選。

坎坷過後，成功踏上東京奧運的旅程，以總成績第8完成女子滑浪風帆RS:X級別賽事。起起跌跌9年，陳晞文認為，經歷多是一種養份：「有時候就像風帆一樣，前日大風大浪，今日風平浪靜，經歷多了，最後行到這一步，沒有令自己失望。」晞文最後以一席話寄語後輩：「風帆變數大，一時控制不了的變數，你可以做的是做好本份，認真訓練、享受這個運動。這樣才能對得住香港運動員的稱號。」

10. 李慧詩／香港場地單車代表

走過九年奧運路，李慧詩仍是那勇敢地騎車的香港女孩。（高詩琦攝）

歲數唔係咁重要，我又唔係選香港小姐。 李慧詩

香港「女車神」李慧詩，運動生涯歷盡高低起跌。由2012倫敦奧運的競輪賽銅牌，到2016里約熱內盧奧運炒車失落獎牌，同年與她並肩作戰的普林俊教練猝逝，高峰急滑坡過後，她用亞運2金1銀以及2019世錦賽單屆兩件彩虹戰衣，書寫自己在世界單車壇的足印。

她在爭先賽一度21個月保持不敗，「香港最強大腿」升級為「世界最強大腿」，世界因為疫情變了樣，東京奧運延期一年，到一個年過30的老將而言，影響不能說是不大。東京奧運新一代車手進步神速，強敵環伺下，她先在競輪賽失利，戰至閉幕日才在爭先賽力爭一面銅牌。

賽後她笑言，電視直播常會提起她的年齡，她卻認為對運動員而言，年齡不是一個問題，更重要的是狀態，並笑稱：「歲數唔係咁重要，我又唔係選香港小姐」。