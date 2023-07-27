資訊素養｜中學生訪《香港01》了解傳媒　學習Factcheck即場實戰

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前安排馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學逾百名中學生，到《香港01》編輯室參與由《香港01》資深記者舉辦的傳媒生態講座，並參與事實查核（Fact Check）工作坊，學習正確辨識資訊真偽的基本知識和工具，學生們其後更能化身主播和記者，親身體驗一下報道的情況，從而學習報道新聞的專業技巧。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學逾百名中學生，參與《香港01》傳媒生態講座及工作坊。（余俊亮攝）

了解傳媒生態 踴躍發問向前線記者取經

到訪《香港01》的同學們，參與由資深編輯主講的傳媒生態講座，從而了解《香港01》的不同部組、日常工作流程及運作方式，深入了解香港傳媒以及《香港01》的工作。講座中亦簡介了成為記者的方法，讓將來有意加入傳媒界的學生作參考，為自己的未來作生涯規劃走出第一步。

《香港01》社會新聞副採訪主任胡家欣為講座擔任特別嘉賓，向各學生分享自己過去的採訪經驗，以及日常採訪的趣事，不少對傳媒業有興趣的同學們，會後都舉手提問，氣氛熱烈。

從生活實例學習明辨資訊真偽

學生們同時參與《香港01》舉辦的事實查核工作坊，數據新聞記者擔任主持介紹相關理論知識和查核技巧，為讓學生們更感貼身，工作坊以不少日常具體案例，讓學生進一步了解如何防範虛假資訊、有關假資訊的種類及常見特徵等。

學生們學到事實查核理論知識和查核技巧後，會即場以手機或平板電腦實戰。（余俊亮攝）

學生們更即場使用手機或平板電腦，親身使用各種查證工具和技巧去分辨不同資訊的真偽，就人工智能（AI）的應用問題，工作坊中亦有加以探討，學生們同時學習如何搜尋圖片來源，以分辨極度像真的AI圖像。

試當主播及記者 鏡頭前模擬採訪

學生們其後亦在工作坊中，一嚐擔任主播及記者的滋味，親身體驗在真實的傳媒工作環境之中，當上主播並嘗試使用字幕機面對鏡頭報道新聞，亦有同學被安排擔任身處新聞現場的記者，感受戶外採訪的困難。學生們落力參與，《香港01》的資深新聞主任則會就同學的表現作出評語及建議，教授聲線、語速、站姿、手部動作及眼神等報道技巧。

學生們可走到鏡頭前，一嘗當上主播或記者的滋味，並從中學習報道技巧。（余俊亮攝）

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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