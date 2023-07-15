華潤萬家獎學金選出40位得獎生　每人獲發5,000元　表揚品學兼優

由華潤萬家 （香港）有限公司主辦、教聯會承辦的「潤莘 •圓夢U購select 獎學金」今日舉行頒獎典禮。經過兩輪評審選出 40 位得獎學生，獲發港幣五千元獎學金及嘉許狀。有得獎的基層學生指，獎學金能減家庭經濟負擔，會全數用於學習支出。



就讀寧波第二中學的中五級黃同學，出身於基層家庭，學習資源雖較匱乏，仍努力不懈考取好成績（陳泳蘊攝）

得獎者之一、就讀寧波第二中學的中五級黃同學，出身於基層家庭，學習資源雖較匱乏，仍努力不懈考取好成績，多年來考獲全級首三甲，又會積極參與課外活動，初中時在校內擔任不同職位，例如學校大使、領袖生；高中時擔任學生會主席，校外亦會參與學生組織。

黃同學表示高興獲獎，冀五千元獎學金能減輕家人的經濟負擔，「屋企依家拎緊政府嘅資助，係一個比較基層嘅家庭……我可以將呢一筆錢掟唒去喺學習到，對屋企人來講唔會有更加大嘅負擔。」她指，以入讀大學為目標，希望入到「三大」，修讀會計相關的學科。

聖公會梁季彝中學中四級黃同學，每年考獲全級第一。（陳泳蘊攝）

另一位得獎者是聖公會梁季彝中學中四級黃同學，每年考獲全級第一，學業成績優異之餘，個人興趣亦廣泛，參與不少課程活動，包括打籃球、打羽毛球、溜冰、辯論隊等

她指，計劃利用五千元獎學金，去發展課外活動，或到書展可以購買「天書」、歷屆試卷操練。黃同學表示，目前以修讀理工大學的物理治療為目標，因個人喜歡做運動，對人體肌肉結構感興趣。

為鼓勵基層青年繼續升學，華潤萬家和教聯會合辦「潤莘 •圓萝U購select 獎學金」，對象為深水埗區、觀塘區、黃大仙區及油尖旺區的中三至中五學生。計劃於去年12 月至今年4月開放申請，首批 40 個名額，每人可獲五千元獎學金。

教育界立法會議員、教聯會副會長朱國強表示，期待華潤萬家和教聯會有更多的合作，共同為香港培養更多愛國愛港的青少年，教聯會亦冀與更多機構合辦獎學金項目，幫助到更多基層學生。