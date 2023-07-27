學生參加創業計劃獲《聲夢》歌手詹天文同學助宣傳　得11萬營業額

國際基督教優質音樂中學暨小學一班學生自組公司「Construini」參加「青年創業體驗計劃」，製作貓型擺設座及設計一個管理個人時間行程的程式，於3月期間成功爭取到在手機程式市集供下載。



除了透過YouTube 、ig等低成本宣傳方式，組員之一、曾參加無綫電視節目《聲夢傳奇》的歌手詹天文，亦透過自己的ig協助宣傳，加上電子支付方式交易對銷售幫助極大，結果其公司成功做到11萬元營業額生意。



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參加學生需成立真實學生公司及出產自己產品

滙豐銀行慈善基金與非牟利機構青年成就香港部(JA HK)推出為期三年的「HSBCx JA 青年創業體驗計劃」，培養14至18歲學生解難和批判思考的能力，讓他們認識企業家必須具備的基本特質，預計有逾6,000名中學生參加。

參加的學生需要想出一個商業計劃，並於七個月內在業務顧問義工指導下，將計劃成為真實的學生公司及製出自己產品。參加者在過程中需學習將創新意念，寫出業務計劃，並透過籌集資金，計劃生產及營銷產品等。該計劃有逾300名滙豐義工將會擔任參加者的「業務顧問」。

主辦方提供的工作坊 教學生業營商運作

鑑於新經濟和未來職場的關鍵在於創新和科技，JAHK會透過不同的工作坊，提高參加的學生各方面的認知。今年更特別邀請了小薯茄工作室創辦人程人富及高江凌擔任10月份的「360創業家工作坊」嘉賓，分享如何將創意製成短片，並透過網上平台發放及當中的宣傳技巧等。

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，今年預計有1,500位學生參加該計劃，學生需7個月內學生會完成，學習整個商業營商運作，包括創業、營銷及清盤，而該會為學生提供支援，包括提供不同的學習活動及邀請不同專業人士安排工作勢，包括10月份邀請了小薯茄創辦人程仁富及高江凌任創業家工作坊嘉賓，並分享流行媒體如何創立自己品牌。

蔡卓慧說，該計劃亦會教授同學一些最新商業資訊及技巧，包括金融科技、互聯網商貿最新趨勢，亦有提供人功智能大數據工作坊等。為了讓學生了解創業實戰技巧，jahk亦會安排不同創業交流，讓學生了解真實的商業世界運作。

聲夢歌手詹天文有份參加 ig協助宣傳

國際基督教優質音樂中學暨小學新學年升中六的梁晉榮，為該計劃上屆其中一間學生公司「Construini」參加者，其公司製作一了個貓型擺設座及設計了一個管理個人時間行程的程式，並於3月期間，曾經成功爭取到在電話程式中可下載，結果其公司成功賺到11萬元。

他表示，由於他們的成員均是學生，既需上學，又需在課餘設計及編寫程式，時間上都非常緊逼，最後他們花了三四個月成功完成，成員在衝刺階段更輪流通宵趕寫程式，同時以YouTube 、ig等低成本宣傳方式，及與貓cafe合作，結果成功銷售額上超出預期。他說為推銷產品需出盡法寶，以電子支付方式交易對銷售幫助極大，而當中有四成顧客均是以電子支付方式交易。

梁晉榮又透露，曾參加無綫電視節目《聲夢傳奇》的歌手詹天文是其學生公司的組員，她亦透過自己的ig協助宣傳，相信對銷售有一定幫助。

羅傑承中學學生推出人工手繪梵高《星夜》夜燈

保良局羅傑承（一九八三）中學將升中六楊卓翹的隊伍，上屆則製作人工手繪梵高《星夜》畫作的夜燈，他們亦成功將全部貨品售出，賺到約3萬元。但由於該夜燈全部為人手手繪，能製作的數量有限。

楊卓翹說，該夜燈製作是希望引起大眾關注年青人的精神健康問題，「燈可以放在床頭，寓意每日起身可以看到每日重新開始。」他說該夜燈設有喇叭，有需要可手播海浪聲、風聲，以助入睡。他笑言為做生意，盡量提供所有可收款方式，包括現金及各式電子支付收款方式。

聖保羅男女學生推出佣金制度提升參與者積極性

聖保羅男女中學將升中五蔡淳欣，分享上屆參加時所用的宣傳策略，他們曾則推出佣金制度，以增加參加同學的推銷的積極性，並成功達約3萬元營業額。