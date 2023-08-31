開學｜蔡若蓮致涵校長老師：要提高學生民族自豪感　厚植國家情懷

九月一日是疫後復常首個開學日，不過有機會受超強颱風「蘇拉」而延期。教育局局長蔡若蓮今日向全港校長及老師發通涵，提到青少年是社會未來，要引領他們深刻認識國家和世界發展大勢，提高民族自豪感和主人翁意識，當局將繼續改善學校課程，創造更多機會讓學生在不同階段到內地交流，從不同角度認識國家的最發新發展和成就，拓寬視野，厚植國家情懷。



蔡若蓮表示，本港正進入「由治及興」的新階段，教育要肩負起「立德樹人」的重責。（資料圖片）

蔡若蓮在通涵表示，本港正進入「由治及興」的新階段，教育要肩負起「立德樹人」的重責，並指最近國家主席習近平回信本港中學生，特別勉勵他們要「厚植家國情懷，錘鍊過硬本領」，成為建設美好香港和貢獻中華民族復興的力量，又形容本港教育正朝向更高質量發展。

她續指，教師肩負培養人才的責任和使命，社會對教師的專業能力和品格修養有很高的期望和要求，所以局方會全力支持教師專業發展，弘揚尊師重道的風氣，並為不同階段的教師提供專業培訓，安排新入職、在職及晉升教師到內地考察學習，親身體驗國家發展，深入認識歷史文化，對世界大局有更全面認知。

復常後的新學年，她說，過去數年的經歷，令大家明白世事無常的道理，也體會再的難關也會有克服的一天，在面授與網課之間，熱切期盼正常的校園生活。