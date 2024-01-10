上學年流失逾6700名教師　按年增約25%　幼稚園成重災區

中小學及幼稚園教師流失情況連續三個學年持續，教育局書面回覆立法會議員質詢指，22/23學年共流失6,748名中小學、幼稚園老師，較對上一個學年增約25%。幼稚園的教師流失率是「重災區」，按年資劃分，流失率介乎13.3%至19%。

教育局指，教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等。當局指，會審核考慮一藍子因素，以規劃2025至28三年期教師培訓學額。



中小學及幼稚園教師流失情況連續三個學年持續。（資料圖片）

根據教育局資料，22/23學年中小學、幼稚園及特殊學校共流失6,748名教師，按年增加約25%，不過升幅較21/22學年的58.5%有所回落。

上學年中學流失2,665名教師，小學流失2,036名教師，幼稚園流失1,810名教師，特殊學校流失237名教師，按年升幅分別是24.5%、18.9%、33.6%和24.7%。

以流失率計算，中小幼的教師流失率連續三個學年擴大，當中幼稚園的教師流失率是「重災區」，按年資劃分，上學年流失率介乎13.3%至19%。公營和直資中學的流失率分別是9.8%和10.1%；小學則分別是8.5%和8.9%；特殊學校則是11.6%。

中小幼教師流失率三個學年續擴大

以流失率計算，中小幼的教師流失率連續三個學年擴大，當中幼稚園的教師流失率是「重災區」，按年資劃分，10年或以下年資的教師流失較嚴重，流失率達19%，15年以上年資的資深教師流失率亦達到16.1%，11至15年年資的流失率則為13.3%。公營和直資中學的流失率分別是9.8%和10.1%；小學則分別是8.5%和8.9%；特殊學校則是11.6%。

教育局指，教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等。當局指，為增加教師專業的吸引力和挽留人才，近年已推行不少新措施支援學校，未來會審核考慮一藍子因素，包括整體教師供求、師資培訓大學的可持續發展、師資培訓課程質素、未來社會的需要等，以規劃2025至28三年期教師培訓學額。

教育界立法會議員朱國強表示，近年課程改革與專業要求增加，加重教師的工作量與壓力的近因有關。（資料圖片）

立法會議員：近年課改與專業要求增 加重前線教師壓力

教育界立法會議員朱國強表示，教師流失情況近年持續高企，既有前幾年社會氣氛、移民潮等遠因，亦與近年課程改革與專業要求增加，加重教師的工作量與壓力的近因有關。他稱，不少新教師入職後發現前線工作太辛苦，繼而選擇離職，對教育界是損失。

他指，幼稚園教師流失情況多年持續高企，近因是學齡人口下跌，對幼稚園收生首當其衝，不少幼稚園營運比較困難，對幼師專業發展帶來不穩定因素。

朱國強指，擔心教師流失情況仍會持續，尤其學齡人口下跌，中小學面對縮班問題，意味教師編制會收縮，有教師被裁員，同時有教師看不到前景而選擇離職。他指，倘情況未見紓緩，既不利保持教育質素，教學經驗亦難累積與傳承。

他促教育局推行各項措施要兼顧教師的工作量，尤其須考慮幼師待遇、福利、職業穩定性等，設立幼師薪級表，及計算年資的增薪點，為教育界留住人才。