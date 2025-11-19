黑男「街頭邱比特」最激配對？學生哥一見低胸小背心美女即這樣做

百萬YouTuber「黑男」因街頭配對影片《街頭邱比特》走紅。



早前他在信義區幫一位歐美風辣妹配對，結果因疑似不滿男方條件露出嫌棄表情，遭大批網友怒批沒禮貌，女子IG也被肉搜起底，甚至收到威脅包裹，黑男只能緊急下架引片並道歉。

涉事的2位當事人。（Threads@blackmancupid）

不過他過去也曾因配對促成良緣，有的情侶因此交往並結婚，更曾出現過配對成功的男女初次見面就激吻的場面，讓黑男害羞又興奮表示：

不知道要主持什麼了。

黑男曾經找到一名打扮時髦、長相甜美的女大生Jessica，平時有兼職大尺度外拍模特兒，身上有許多吸睛的刺青，黑男根據她提出的條件「會打扮、對寵物沒有過敏」為她隨機配對，後來找到一間水煙館店員，不僅都是行銷科系的大學生，2人見面後發現彼此有很多共通點，身上也都有許多刺青，雙方更給彼此都打了9分的高分。

兼職大尺度模特的女大生Jessica 黑男隨機配對竟找到天作之合：

最後在友情互動的環節，只見男生對著女大生表示：

不好意思我今天沒有準備禮物，那我現場給妳一個禮物。

接著男生便大膽托住女生後腦勺，直接親上去，女方似乎也十分享受這場浪漫親吻，在旁邊看戲的黑男非常興奮，直言：

親到我都忘記怎麼主持了！

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】