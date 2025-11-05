黃明志案｜好友雪碧貼短訊截圖揭與謝侑芯最後對話：一切都會好的

網紅謝侑芯上月在吉隆坡一酒店被發現暴斃，跟她同房的黃明志事發後急著離開被逮捕，交保後一度失聯。



11月5日凌晨現身投案，謝侑芯的好友雪碧（方祺媛）在黃明志投案後，再度發文自清兼曝光謝侑芯生前的「最後話語」。

雪碧與謝侑芯的合照。（Facebook@真雪碧 無雙ss）

更多雪碧（方祺媛）的相片：

+ 6

雪碧文章中再度強調，她跟黃明志是因為合拍MV而結識，只是普通朋友，對於違禁品毫不知情，10月20日謝侑芯發現她心情不好，還私訊關心：

「等我24號回台，26號我們一起出門……我們平均兩三天聯繫一次，彼此會做傾聽者。」



謝侑芯生前最後話語：

+ 4

當雪碧10月27日接到共同好友消息，得知謝侑芯從10月21日起失聯，她感到非常擔憂，雪碧表示：

只聽說去馬來西亞拍廣告黃明志是導演，所以我27號密黃明志，到現在黃還是沒回我訊息。

黃明志11月5日凌晨現身警局到案說明。（Facebook@Namewee 黃明志）

她起初以為黃明志只是工作忙碌，甚至擔心謝侑芯可能被詐騙集團盯上：

完全沒聯想黃跟芯有關聯！

雪碧直到10月30日才得知謝侑芯逝世的噩耗，擔憂到起雞皮疙瘩：「當新聞講是跟黃明志有關係，才知道原來黃沒有回我訊息是這個原因！我才是那可笑的小丑，永遠相信人性善良的！」她表示震驚於黃明志可能與此案有關：

無法想像一個這麼有知名度的人，會拿石頭砸自己的腳！

黃明志在警局報到的同時貼文。（Facebook@Namewee 黃明志）

她也回應外界傳言她仲介謝侑芯去扮遊的爆料，表示相信等警方調查完：

時間會證明一切，等到真相，也還我一個清白！

延伸閱讀：

王子二度道歉 律師點出「5細節」：蠻有誠意

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】