黃明志案｜好友雪碧貼短訊截圖揭與謝侑芯最後對話：一切都會好的
撰文：中天新聞網
出版：更新：
網紅謝侑芯上月在吉隆坡一酒店被發現暴斃，跟她同房的黃明志事發後急著離開被逮捕，交保後一度失聯。
11月5日凌晨現身投案，謝侑芯的好友雪碧（方祺媛）在黃明志投案後，再度發文自清兼曝光謝侑芯生前的「最後話語」。
雪碧文章中再度強調，她跟黃明志是因為合拍MV而結識，只是普通朋友，對於違禁品毫不知情，10月20日謝侑芯發現她心情不好，還私訊關心：
「等我24號回台，26號我們一起出門……我們平均兩三天聯繫一次，彼此會做傾聽者。」
當雪碧10月27日接到共同好友消息，得知謝侑芯從10月21日起失聯，她感到非常擔憂，雪碧表示：
只聽說去馬來西亞拍廣告黃明志是導演，所以我27號密黃明志，到現在黃還是沒回我訊息。
她起初以為黃明志只是工作忙碌，甚至擔心謝侑芯可能被詐騙集團盯上：
完全沒聯想黃跟芯有關聯！
雪碧直到10月30日才得知謝侑芯逝世的噩耗，擔憂到起雞皮疙瘩：「當新聞講是跟黃明志有關係，才知道原來黃沒有回我訊息是這個原因！我才是那可笑的小丑，永遠相信人性善良的！」她表示震驚於黃明志可能與此案有關：
無法想像一個這麼有知名度的人，會拿石頭砸自己的腳！
她也回應外界傳言她仲介謝侑芯去扮遊的爆料，表示相信等警方調查完：
時間會證明一切，等到真相，也還我一個清白！
