「露出系」女網紅謝侑芯驚傳逝世　曾稱被知名CEO追求遭質疑炒作

網紅謝侑芯在IG擁有53萬粉絲，30日傳出過世，得年31歲，消息一出震驚網紅圈。



謝侑芯因曾是護士被封為是「護理系女神」，只因她在網路上相當活躍，近年投入經營直播、YouTube產業，時常不吝嗇展現傲人身材，更曾自爆被王姓CEO追求過。

謝侑芯曾在公眾地方脫下紅色T-back內褲用來綁頭髮。（IG@irisirisss900）

【相關圖輯】回頭率100％！噴血女神謝侑芯便利店「無罩露出」 男士淡定欣賞成焦點

+ 37

早在今年7月，謝侑芯突然在社群平台爆料，自己過去被一位知名王姓CEO追求的故事，提到對方在五年前向她追求，只是她選擇了不同的方向。

她並誇讚對方非常紳士，待人友善且慷慨，並非外界印象中的那種負面形象。希望能藉由自己的分享，讓大家看見人性不同的面向，而非只記住負面標籤。

雖然當時有人質疑謝侑芯是在藉機炒作，批評她是在利用話題吸引流量。不過她的憾事一傳出，仍讓不少網友感到心疼。

目前她的好友雪碧已在網路上透露侑芯因健康問題而離開，深感悲痛的她，稍早在社群上發布長文，難過公布死訊：

我們懷著最沉痛的心情，代表侑芯的家人，向各位傳達這個令人心碎的消息：侑芯已經離開了我們，前往了那無憂的天堂。

字句裡充滿了不捨和思念。

謝侑芯常在公眾地方作出大膽舉動製造話題。（IG@irisirisss5200）

謝侑芯常在公眾地方作出大膽舉動製造話題。（IG@irisirisss5200）

延伸閱讀：

雪碧怒揭前男友行徑「真的很垃圾」 坦言暴瘦後心境：暫時不再交男朋友

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】