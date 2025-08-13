傳魷魚遊戲美國版由62歲大導演執導　曾拍搏擊會、奇幻逆緣等經典

奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）早前驚喜客串《魷魚遊戲》第三季，並在美國擔任跟孔劉一樣的角色，到處找人玩畫片、賞巴掌，李炳憲則在一旁車上觀察，這也正式擴大《魷魚遊戲》世界觀，近期姬蒂白蘭芝接受《綜藝報》宣傳，首度提及此事，她笑稱對任何事都很開放，收到邀約時就很樂意接下此項任務，至於外傳可能拍攝的美版外傳《魷魚遊戲》，她則大笑「我樂意接受各種可能性」。



奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）早前驚喜客串《魷魚遊戲》第三季。（《魷魚遊戲3》劇照）

姬蒂白蘭芝誇讚《魷魚遊戲》已經是一個美麗、神奇的世界，能與這個世界的構建者合作是很榮幸的事，「現在這系列也已經徹底顛覆了我們原本的認知」，不過曾與姬蒂白蘭芝合作《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）導演大衛芬查（David Fincher）據傳會接下《魷魚遊戲》美版外傳劇集，她則立刻大笑說不知情：

「我是說，我當然很想與大衛合作，已經隔很久了，但我對此事的了解並不比你們多，我不是假裝，我是真的不知道。」



大衛芬查曾執導《搏擊會》、《奇幻逆緣》、《房不勝防》等多部經典電影。（gettyimages）

然則姬蒂白蘭芝認為挑戰不同的演出是必要的，也很願意與不同的創作者合作，包括去年與Alfonso Cuarón合作的APPLE+懸疑劇《免責聲明》（Disclaimer）：「我想這就是為何我始終選擇在不同類型中扮演不同的角色，我希望能接觸到不同的觀眾。」她更喊話：

「我尋求的是與他們建立一種不同的聯繫。」



