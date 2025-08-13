傳魷魚遊戲美國版由62歲大導演執導 曾拍搏擊會、奇幻逆緣等經典
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）早前驚喜客串《魷魚遊戲》第三季，並在美國擔任跟孔劉一樣的角色，到處找人玩畫片、賞巴掌，李炳憲則在一旁車上觀察，這也正式擴大《魷魚遊戲》世界觀，近期姬蒂白蘭芝接受《綜藝報》宣傳，首度提及此事，她笑稱對任何事都很開放，收到邀約時就很樂意接下此項任務，至於外傳可能拍攝的美版外傳《魷魚遊戲》，她則大笑「我樂意接受各種可能性」。
【相關圖輯】魷魚遊戲3結局｜決戰3大遊戲贏家竟是「他」奧斯卡影后驚喜現身（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
姬蒂白蘭芝誇讚《魷魚遊戲》已經是一個美麗、神奇的世界，能與這個世界的構建者合作是很榮幸的事，「現在這系列也已經徹底顛覆了我們原本的認知」，不過曾與姬蒂白蘭芝合作《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）導演大衛芬查（David Fincher）據傳會接下《魷魚遊戲》美版外傳劇集，她則立刻大笑說不知情：
「我是說，我當然很想與大衛合作，已經隔很久了，但我對此事的了解並不比你們多，我不是假裝，我是真的不知道。」
【圖輯】點圖放大重溫《搏擊會》劇照👇👇👇
+10
然則姬蒂白蘭芝認為挑戰不同的演出是必要的，也很願意與不同的創作者合作，包括去年與Alfonso Cuarón合作的APPLE+懸疑劇《免責聲明》（Disclaimer）：「我想這就是為何我始終選擇在不同類型中扮演不同的角色，我希望能接觸到不同的觀眾。」她更喊話：
「我尋求的是與他們建立一種不同的聯繫。」
【相關圖輯】魷魚遊戲3｜遊戲關卡揭秘 大海象徵生命起點 跳繩場景藏一暗示（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
Netflix《海賊王》真人版第2季預告片新面孔登場 第3季製作確定55歲女神回歸Netflix拍劇 對拍檔突爆紅有感而發：做自己很重要雙影后擔正Netflix劇公開全新預告 聯手展開不惜代價的私刑復仇Netflix及Disney+8月片單 馬東石《十二使者》硬撼《星期三2》謝霆鋒一飯封神涉抄襲黑白大廚 韓國Netflix發聲：沒出售版權魷魚遊戲3「姜霞」朴圭瑛就劇透道歉 被問Netflix違約金這樣回應
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】