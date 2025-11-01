王子偷食人妻｜粿粿拍片反擊范姜彥豐　淚控對方談離婚時一味講錢

范姜彥豐日前控訴太太粿粿婚內出軌王子（棒棒堂成員邱勝翊、鄧麗欣前男友），今（1日）粿粿打破沈默，同樣拍影片回擊。



她雙眼紅腫，表示不會迴避自己的錯誤，但她想完整的陳述這段時間所經歷的，以及實際上婚姻為什麼會走到這裡。

范姜彥豐日前控訴太太粿粿婚內出軌王子，粿粿終打破沈默拍片還擊。（IG@meigo.c）

粿粿反擊重點節錄：

+ 38

粿粿表示，今年7月7日范姜提出要她用1600萬（台幣，下同，約403萬港元）買離婚順序，因為有人爆料要看好戲，所以只要付1600萬，他可以隔天就去簽字離婚，這樣日後有任何新聞，他才願意幫粿粿說話。

粿粿聞言錯愕，當下並沒有答應。7月17日兩家人第一次坐下來談，范姜帶著徵信業者到場，協商後願意打折至1200萬元（約302萬港元），但後續不支付其他衍生家庭費用。粿粿抗議自己沒有棄家庭不顧，只是不願在家裡吵架，才和范姜保持距離。

網民看完還是一面倒支持范姜彥豐。（IG截圖）

網民看完還是一面倒支持范姜彥豐。（IG截圖）

至於婚姻財產分配，粿粿說兩人婚前就討論過，如今走到離婚這步，財產該怎麼分配就怎麼分配。

而范姜進工作室的帳款，她一毛都沒有動過，帳目完全透明。

房子則是因為婚後合買，當時兩人覺得登記在誰名下都可以，而粿粿出八成頭期款，並負擔六成貸款。

延伸閱讀：

范姜彥豐迎戰王子再發聲：公理終會到來 手握鐵證「告定了」！

范姜彥豐握粿粿王子不倫鐵證！律師出手：以後就給證據說話

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】