「最強黃金比例」寫真偶像竟是個大胃王　爆常為爸爸提供特殊服務

日本賽車皇后名取久留美擔任JKF去年11月號雜誌封面人物。2018年正式出道的她，因為擁有玲瓏有致的完美體態，獲得「寫真偶像界的最強黃金比例」的封號。



但在她性感的身材背後，卻是個不折不扣的「美食大胃王」，甚至能一口氣吃掉超過一公斤的食物。

日本賽車皇后名取久留美擔任JKF雜誌封面人物。（Instagram@_miru960616）

更多日本賽車皇后名取久留美的相片：

+ 17

日本賽車皇后名取久留美 期待回家後幫爸爸的特別服務

名取久留美大方分享自己的多元興趣，她從小就對汽機車有研究，平時則熱愛點心烘焙。而她也有鮮為人知的嗜好，最近迷上「採耳」：

我很熱衷幫別人採耳，清乾淨後就有種莫名的舒壓感！所以我最近都很期待回家，因為能好好地幫我父親掏耳朵。

回想起在「2022 日本賽車皇后大獎賽」中奪下冠軍，名取久留美仍難掩興奮，只是在光鮮亮麗的工作背後，還是潛藏著職業風險。名取久留美提到，不管天氣如何，都要風雨無阻上陣工作：「去年的天氣不是很好，所以很常遇到下雨或是延賽的情況。然後印象深刻的可怕事件，是有次在深山舉行的比賽裡頭，儘管下著大雨，但我們還是前往賽道上進行工作，只是沒有想到風強雨大的天氣，差點就把我手上的雨傘給吹走！好在最後還是牢牢地抓在手中，要不然一被吹走，可能就會影響到後續的比賽及活動。」

她透過2024年底的「TSE：學服祭」在台灣大放異彩，名取久留美開心稱讚台灣是個非常友善的地方，不少粉絲都特地學習日文來和她溝通，讓她第一次感受到超越語言的溫柔情意。

名取久留美最後向台灣粉絲告白：

因為粉絲們的溫暖，真的讓我很想經常地來台灣！像是透過見面會，讓我能好好地與大家互動外，在『Color Party』活動上，我也特別準備了藍色手帕作為禮物，除了是代表著我把『幸運』分享給大家，也希望粉絲們在未來看到這個禮物後，能回想起與我們一起度過的美好時光！

延伸閱讀：

日本最性感賽車皇后突遭台粉求婚 她甜笑高EQ回應引爆熱烈迴響

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】