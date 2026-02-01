專訪韓國「狐狸電眼」啦啦隊女神　因「短裙太露」爸爸曾反對出道

韓國職棒KT巫師人氣啦啦隊女孩金吉娜（김진아）赴台發展，加入台中連莊職排啦啦隊「Little Witches」，與廉世彬、高佳彬、吳瑞律合組4本柱。



她接受《中天新聞》專訪時，大方分享多年應援經驗與舞台上的獨有魅力。

擁有13年的啦啦隊資歷，金吉娜從小與家人迷上觀看棒球比賽，但在投身啦啦隊這行前，其實並未接受過專業舞蹈訓練，且爸爸一開始也反對她當啦啦隊，擔心女兒得穿短裙太露，但她表達自己在球場能感受到喜悅和幸福，最後才說服家人支持，

當初會踏入啦啦隊圈的契機算是挺少見，因為我本身就喜歡看棒球，大概每個禮拜都要去看一次，有次在幫支持的球隊加油時，觀眾席裡突然有人問我想不想當啦啦隊。

就這樣被球團注意到的她，收到面試邀約，靠著努力練舞順利成為啦啦隊。

她透露先前獲球團邀請赴台時還有點猶豫，因為擔心年紀，不過轉念一想在韓國KT就是魔術師，台灣加入「小魔女」啦啦隊也是緣分：「雖然是初登台灣應援舞台，但我在韓國有許多應援排球的經驗，希望能多與球迷用眼神交流，傳達出我的特色。」

比較起棒球、排球與籃球，金吉娜認為首先排球的規則最難，再來就是雖然中間會休息，但幾乎必須一直持續站著應援，所以比較考驗體力。

笑起來可愛擁有一對狐狸電眼，金吉娜覺得自己外型最大特色是健康美，

雖然我不像其他啦啦隊女孩一樣很瘦、身材線條很棒，但啦啦隊就是要散發健康的感覺給球迷，所以我認為這應該算是個人比較大的優點，當然我眼睛笑起來也是蠻好看的。

個性活潑總是充滿活力，金吉娜笑說自己的確很適合當啦啦隊，能把更多的活力傳達給大家，另外，她也常瀏覽YouTube或社群IG、Threads等粉絲們的留言，「即使有講我一些負面不好的，但不會因此受打擊，我只是覺得大家對我的想法很有趣」。

談到身材管理方面，由於比賽時間沒法固定用餐，儘管偏易胖體質，但她也沒刻意減肥，以前會做一些皮拉提斯：「現在喜歡吃生魚片與肉類，多攝取這兩類食物比較不會胖。」而冰美式咖啡更是她場上續命的法寶：

我早上起床先一杯、上班喝一杯、下班後也會喝一杯，簡直是生命水了。

當努力跳完應援後，金吉娜也會選擇比較辣的食物例如火鍋犒賞自己，釋放疲憊與壓力。

決定來台灣發展前，閨密好友李雅英也有給她一些建議：「私下雅英不會一直說有關工作的部分，主要是聊有關於未來等想法，真的來台灣後，雅英也不斷鼓勵我一定可以做的很好，先慢慢適應這邊的環境。」

原本以「金晶兒」之名為大眾熟知，金吉娜坦言會以「金吉娜」為新名在台灣出道，主因是比較接近韓文發音，希望大家能多多改叫她「金吉娜」，當然「吉拿棒」這個暱稱也更好記。

為了好好替新球隊應援，她透露先前曾與廉世彬、高佳彬到咖啡廳，聊了2個多小時，結束後三人手牽手互相鼓勵，她呼籲球迷們能多多來到台中，為常勝軍連莊排球隊多加油。

