李多慧入大學「全程用中文演講」 揭在韓國啦啦隊時收入僅這個數
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
韓國啦啦隊女神李多慧以其精湛舞技與親和魅力，在台灣迅速累積超高人氣。
早前她受邀至花蓮東華大學演講，全程以流利中文分享心路歷程，並首度揭露在韓國啦啦隊時的辛酸過往，坦言4年總收入僅約新台幣40萬元（約10萬港元），且曾因被孤立而陷入人生低谷。
點圖放大看更多李多惠的相片：
+16
李多慧回憶，大學時因熱愛棒球，主動投遞履歷加入韓國起亞虎啦啦隊，自此展開每天上課與練舞交錯的忙碌生活。儘管辛苦，她仍覺得充實快樂，認為啦啦隊是讓她閃耀的舞台。然而，現實並不如想像美好。她透露，自己在韓國擔任啦啦隊四年，總收入竟僅有新台幣40萬元，疫情更讓球場封閉，觀眾無法進場，頓時失去工作與收入來源。
那段日子裡，李多慧一度陷入孤立無援的低潮，甚至懷疑是否該放棄夢想。她選擇暫別啦啦隊，轉而學習攝影、燈光與影片剪輯，靠著經營YouTube重新找回自信。她笑說，粉絲現在在社群平台看到的許多影片，都是自己一手完成，這些作品正是努力的見證。
更讓她難以啟齒的，是曾遭遇職場孤立事件，令她徹底跌入谷底，長時間不敢與人互動。但就在這時，台灣樂天球團伸出援手，誠懇邀請她來台發展，甚至親赴韓國簽約。她坦言，初到台灣時仍擔心語言障礙，卻在第一次踏上球場時被滿場球迷的熱情感動，所有不安瞬間消散。
為了能與隊友深度交流，她主動向公司要求撤掉翻譯，從零開始學習中文，儘管鬧出不少笑話，但她不畏困難，努力拉近與隊友的距離，中文能力也因此突飛猛進，甚至能完成長達30分鐘的全中文演講。她表示：
沒有危機，我就不會改變。危機，就是機會。
演講最後，李多慧也透露自己正挑戰演戲，希望展現舞台以外的更多面貌。她鼓勵學生：
沒有明確目標沒關係，先從小挑戰開始，總會找到自己真正喜歡的事。
她更與全場約定，十年後再相聚，一起分享成長與蛻變。
美女啦啦隊文化殺入台灣排球界！經理人竟是這「人氣韓國女神」啦啦隊涼水祭失控！球迷疑「水槍裝尿」亂射 還故意瞄準女孩眼睛2025年度啦啦隊女神竟是「她」紅髮配性感比堅尼電暈43萬粉絲韓啦啦隊「AI女神」李珠珢與同鄉南珉貞「場邊這樣做」惹軒然大波韓國啦啦隊女神李雅英當「一日店長」吸過百粉絲排隊：感謝來陪我
延伸閱讀：
劉力穎拒韓男搭訕遭痛毆 台灣妞提醒：別把異國相遇想得太詩情畫意
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】