樂團女主唱驚傳意外離世　遭「電動座椅架」擠壓肋骨斷裂搶救無效

大陸樂團「普通搖滾樂隊」近日傳出噩耗，主唱解惠鈞於工作期間遭遇意外，不幸身亡，消息震驚樂壇。樂隊官方先後於12日、13日發佈公告，說明事件經過並澄清外界傳言。



普通搖滾樂隊12日在官方微博公開悲痛消息，解惠鈞於9日上午在工作場域中，胸腔遭「電動座椅架」意外擠壓，造成肋骨斷裂、呼吸困難，緊急送醫後經過10餘小時搶救，仍不幸於10日凌晨離世。

消息曝光後，引發大量媒體與自媒體轉發，但也造成許多猜測與錯誤訊息。13日樂隊再度發佈澄清公告，明確指出傷害並非來自「汽車電動座椅」，而是「劇院的大型座椅」，呼籲大家不要被錯誤資訊誤導。網路上出現大量相同稿件的新聞推送，並非樂隊買熱搜，

我們大概率不會再進行演出活動了，不需要流量。

普通搖滾樂隊成團多年，在獨立音樂圈累積一批忠實樂迷。如今主唱驟逝，粉絲與圈內友人紛紛留言表達哀痛。不少網友感嘆：

「這樣的事故太意外了，希望相關單位查明責任，也願她一路走好。」



