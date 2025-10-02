金秀賢神隱半年再露面 首公開150封情書曝一關鍵反駁金賽綸遺屬
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
南韓男神金秀賢自今年3月底出面回應與金賽綸的緋聞後，神隱將近半年未公開現身，近日終於透過法律代理人發聲，並曝光服兵役期間寫給前女友的150封「日記體信件」，力圖自清，更引爆外界對「雙重交往」的熱議。
韓記者李鎮浩的YouTube頻道曝光金秀賢近期登山的照片，而這段期間，他委託律師對外公開澄清，針對金賽綸遺屬主張「從國中開始交往、戀情長達6年」的說法，稱其為毫無事實根據的虛構內容。
律師公開金秀賢在當兵時寫的150封情書，都是給當時的女友，並對比他當時寫給金賽綸的信，強調用字遣詞完全不同；而遺屬公開的「親密合照」，律師也澄清：
所有照片都是2019年底到2020年春天拍攝，當時金賽綸已成年，與國中時期無關。
【相關圖輯】金賽綸家屬列10大罪狀控訴金秀賢 點名多人「他」疑似出手性騷擾（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+32
律師稱金秀賢的軍中信件記錄著他對戀人的思念、歉意、共同回憶，甚至未來的規劃，而金秀賢身為公眾人物，為避免隱私外洩，並未將信件透過寄出，而是於休假時親自攜帶給對方閱讀，並由對方在信上回應。
他寫給女友的內容有：
我還是愛你，今天也是。
強烈表露對戀人的想念與依戀。
反觀同日寫給金賽綸的信件，內容提及：
今天外面烏雲密佈，還好沒有執行任務。
金秀賢的律師表示，這相比之下，純屬軍中日常抒發，並未涉及任何情感暗示。
【相關圖輯】「金秀賢粉底液」登熱搜 狂哭30分鐘浮粉兼脫妝 神顏崩壞照瘋傳（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
金秀賢戀未成年金賽綸、JENNIE室內吸煙 韓娛近兩年十大爭議藝人橫豎研究所記招懶人包「金賽綸被拍性愛照」金秀賢李鎮浩這樣反擊金賽綸被逼看金秀賢偷吃女偶像床照 事後嘲小三「身上有異味」金賽綸酒駕並非因金秀賢？全因與歌手男友分手 曝經紀公司回應金秀賢聲明列10點反擊《橫豎》自揭2020年搬至金賽綸住所半裸洗碗精準預測金秀賢舉動提前部署秒重槌還擊 橫豎研究所手段獲網封神金秀賢只愛初中生？《橫豎研究所》爆料：金賽綸上高中他就變冷淡金秀賢金賽綸調情對話截圖曝光 私訊情挑17歲的她：想抱著妳睡金賽綸死因與金秀賢無關？舊愛揭金家冷血舉動：被掩蓋的真相太多
延伸閱讀：
香蕉哥哥出道25年成「兒童台長青樹」 坦言酬勞起伏：若想賺錢就不會做這行
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】