金秀賢神隱半年再露面　首公開150封情書曝一關鍵反駁金賽綸遺屬

南韓男神金秀賢自今年3月底出面回應與金賽綸的緋聞後，神隱將近半年未公開現身，近日終於透過法律代理人發聲，並曝光服兵役期間寫給前女友的150封「日記體信件」，力圖自清，更引爆外界對「雙重交往」的熱議。



韓記者李鎮浩的YouTube頻道曝光金秀賢近期登山的照片，而這段期間，他委託律師對外公開澄清，針對金賽綸遺屬主張「從國中開始交往、戀情長達6年」的說法，稱其為毫無事實根據的虛構內容。

韓記者李鎮浩的YouTube頻道曝光金秀賢近期登山的照片。（Youtube擷圖）

律師公開金秀賢在當兵時寫的150封情書，都是給當時的女友，並對比他當時寫給金賽綸的信，強調用字遣詞完全不同；而遺屬公開的「親密合照」，律師也澄清：

所有照片都是2019年底到2020年春天拍攝，當時金賽綸已成年，與國中時期無關。

律師稱金秀賢的軍中信件記錄著他對戀人的思念、歉意、共同回憶，甚至未來的規劃，而金秀賢身為公眾人物，為避免隱私外洩，並未將信件透過寄出，而是於休假時親自攜帶給對方閱讀，並由對方在信上回應。

他寫給女友的內容有：

我還是愛你，今天也是。

強烈表露對戀人的想念與依戀。

反觀同日寫給金賽綸的信件，內容提及：

今天外面烏雲密佈，還好沒有執行任務。

金秀賢的律師表示，這相比之下，純屬軍中日常抒發，並未涉及任何情感暗示。

