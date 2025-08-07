中居正廣性侵風波未平　受害女子公開更多細節：把臉埋進我的胸部

中居正廣去年12月底被爆出曾與一名電視台女主播之間發生性暴力，最終透過支付高額和解金解決，之後更牽扯出富士電視台內部「性朝貢」風波，迫使電視台組織第三方調查委員會。今年3月31日第三方調查委員會做出結論，認定該事件屬於「在業務延伸線上的性暴力」。



對此，中居正廣本人強烈反對。5月12日中居正廣的代理律師向該第三方委員會提出反駁，表示：「我們律師團隊對中居先生進行了詳細的事實聽取，並仔細查閱了相關資料，結果並未確認到此案中存在一般人對『性暴力』這個詞所聯想到的暴力性或強制性的性行為。」此後，中居正廣的律師仍持續對第三方委員會的結論提出質疑，並要求公開作出「性暴力」認定的具體證據。

中居正廣去年12月底被爆出曾與一名電視台女主播之間發生性暴力。

日媒「週刊文春」8月6日則曝光一份由富士電視台前女主播的代理律師所撰寫、寄給中居的「存證信函」，其中詳細記載了事件當天女主播所遭受的具體侵害內容。

2023年6月2日女主播受到中居正廣的邀約，前往當時中居正廣在東京目黑區的高級住宅，到了現場才發現只有她與中居正廣兩人，但中居正廣已準備好了火鍋料理，女主播內心覺得「這是早就計畫好的吧」。就這樣兩人一起共進晚餐。

之後中居正廣請女主播到客廳坐，電視上播放著SMAP演唱會影像，兩人邊看邊聊天，到了午夜快12點，女主播準備告辭要趕最後一班電車回家，中居正廣卻突然強吻她，女主播害怕的掙扎抵抗，但中居正廣仍不放手，還動手脫她的衣服及內衣，甚至把臉埋進胸部，女主播多次哭喊求饒，但仍遭中居正廣性侵得逞。

女主播逃離中居正廣住處後，曾打電話給友人哭訴求救，甚至在計程車上途經警察局，還想著是否要下車報警，但因為太害怕而沒有行動，回家後女主播收到中居正廣的訊息，關心她是否已回到家，但女主播只覺得噁心。

之後女主播因為身心崩潰住院治療，出院後仍因PDST創傷症候群而飽受折磨，最後她決定找律師對中居正廣寄發存證信函，但遭到多位律師的拒絕，最後才找到現在這位律師願意代理，將存證信函寄到中居正廣的事務所。

