金賽綸母親再反擊金秀賢　公開6大證據　證明交往時女兒未成年

韓國男星金秀賢9月底找來新的委任律師高尚祿，高尚祿也頻頻透過聲明稿、YouTube等方式對外放話，強調至今金賽綸遺屬根本拿不出兩人從女方未成年時期交往的鐵證，還稱金秀賢對待金賽綸就只是「契妹」。



不過金賽綸母親透過韓國媒體放出「六大證據」，就是要證明女兒從未成年時期跟金秀賢交往，也希望這是最後一次對外發聲。

金賽綸（IG@ron_sae）

金賽綸母親放出的部分證據：

金賽綸母親忍無可忍 六大證據證明金秀賢向未成年出手

韓國媒體《OSEN》指出，金賽綸的母親11月26日找上之前就已經合作的夫智碩律師發聲，她稱之前是因為依照調查單位的建議而沒有回應關於高尚祿律師的反擊，如今忍無可忍，難以沉默，因此向媒體公開六項證據與佐證的照片，她也希望這是最後一次的「媒體戰」，接下來就是靜待調查結果。

更多金賽綸生前的相片：

+ 12

親友作證兩人交往 雙方訊息滿滿都是甜言蜜語

金賽綸母親提供的證據，第一項是「親友的具體供述」，一位朋友指證金賽綸從未成年時期就跟金秀賢交往，女方前往濟州島時，金秀賢特地開車載她去機場。且金賽綸把自己的貓改名為「雲朵」、「月亮」，據悉就是因為金秀賢演出《擁抱太陽的月亮》。

第二項是「2017年9月28日寫下的備忘錄」，金賽綸為2000年生，當時僅17歲，不過從電子設備鑑識挖出來的備忘錄中，提到「如果秀賢哥有想重新跟我交往的話，那我可以等」；第三項為「2018年2月22日KakaoTalk訊息」，當時正值金秀賢當兵期間，他休假後歸隊途中跟金賽綸互傳訊息，訊息中使用了愛心符號，還有「好想你」、「好可愛」等字眼，語氣甜蜜。

第四項為「2018年4月左右的訊息」，金賽綸傳訊息給金秀賢說：「我想給你看這個。」這句話也帶有愛心符號；第五項為之前「橫豎研究所」就曾公開的「燉雞湯事件」，雖然金秀賢方面聲稱當時還有其他家人在場，不過金賽綸遺屬指稱當時地點在金秀賢家中，且餐桌上只有兩份餐具、兩個燒酒杯，證明當時是兩人獨處。

金賽綸信件自述交往5、6年 雙方互告等調查結果

最後第六項是「金賽綸未能遞交的信件」，信中她自述：「我們交往期間大約有5、6年了，你是我的初戀、也是最後的真愛。」這讓家屬認為足以證明雙方從金賽綸未成年時期開始交往。

金秀賢記者會上坦承曾跟金賽綸交往，不過時間點是2019年夏天、女方成年之後，2016年至2019年間跟另一名偶像出身的女演員交往。高尚祿再三強調遺屬如果要證明金秀賢對未成年出手，就應該要把2016年、2018年跟金秀賢的對話拿出來：「如果真的問心無愧，就該把當時全部群組對話交給調查機關。」目前金秀賢方面已經以誹謗、損害賠償等名義開告金賽綸遺屬與橫豎研究所，金賽綸方面則是以違反《兒童福利法》、誣告等罪名反擊。

金秀賢記者會上堅稱與金賽綸交往時對方已成年：

+ 1

延伸閱讀：

金宇彬、申敏兒親自設計請帖！結婚禮服也曝光 都敬秀無緣唱祝歌

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】