粿粿與范姜彥豐傳已談妥離婚協議　女方竟附加這條款「保護王子」

王子邱勝翊先前驚爆介入粿粿與范姜彥豐之間的婚姻，醜聞延燒至今。



12月5日有週刊報導，這對夫妻已經談妥離婚協議，由粿粿支付一筆她給得起的贍養費，但其中一項條件就是「范姜不再繼續『咬』王子」，不再公開對此發表言論。

范姜彥豐（IG圖片）

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐10月底拍片怒控資深男星王子和粿粿婚內出軌，後續王子道歉：

超過了朋友間應有的界線。

間接承認事有蹊蹺。

不過粿粿卻發片反擊，強調「離婚沒有外界介入，也沒有第三者」，認為婚姻的失和與其他人無關。

粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）的合照（Instagram@meiguo.c）

距范姜彥豐毀滅式爆料至今已過了一個多月，《鏡週刊》12月5日報導，他和粿粿已經談妥離婚協議，范姜從求償1600萬（台幣，下同），接著一路往下修，降至1200萬、800萬，如今傳出雙方已經敲定贍養費的金額，是一筆范姜能接受、粿粿也負擔得起的費用。

報導稱，這對夫妻的談判，從撫養權、房貸、贍養費一一釐清，粿粿還增加一條規定，就是在簽下離婚協議後，范姜不能繼續公開死咬王子；至於確切的贍養費金額，則是未被透露。

