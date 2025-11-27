《單身即地獄》男星患血癌二次化療　症狀一度惡化　拍片向母道歉

曾是韓星宣美的「最帥御用舞者」、並出演過《單身即地獄》《體能之巔》的車炫承，早前在社群透露罹患白血病，讓大批粉絲震驚。



他坦言病發來得突然，讓他一度覺得「生命在那一瞬間突然停止」。近日，他在YouTube上傳影片，記錄第二次化療的全程，真實呈現副作用帶來的巨大折磨，引發網友心疼。

影片中，車炫承入住醫院準備第二輪化療。他無奈表示：「無聊又煩悶。原本我的眉毛非常濃密，但現在掉了很多。畫面上看起來好像還很多，但實際上已經變得很稀疏了。」

化療開始約兩小時後，他感到頭痛難耐、不斷反胃，還需要服用止痛藥緩解。然而，症狀仍不斷加劇：

頭痛越來越嚴重，噁心感也更強，還冒冷汗。飯送來了，但實在吃不下。

當晚更因疼痛整夜無法入睡，讓粉絲看了相當揪心。

第二天症狀更嚴重：噁心、冷汗不斷襲來

隔天繼續化療時，車炫承形容副作用更猛烈：「這次的化療藥好像頭痛和噁心更嚴重。」即使送來餐點，他也幾乎無法進食。夜晚再度痛到冒冷汗，只能不斷擦洗身體以緩解不適。

車炫承在醫院（Instagram@502bright）

指標急降再度住院，輸血卻引發過敏反應

原以為出院後能短暫休息，但不久後他又因血小板數值過低再度返回醫院。他舉手臂給鏡頭看，僅因碰到心電圖貼片的位置就出現大片瘀青。隨後他接受輸血，沒想到又出現過敏反應，讓身體負擔更加沉重。

連續三天發冷，母親趕到醫院陪伴

進入11月後，他的免疫指標持續走低，更出現發燒與嚴重寒戰：「量了體温是38度。又開始了。昨天（中性粒細胞）降到3，今天中間值是10，也算是勉強習慣了。」三天反覆發冷的狀況讓他身心俱疲，最終母親趕到醫院陪伴，讓他忍不住向鏡頭道歉：

讓您操心、受苦了，真的很對不起。

車炫承（Instagram@502bright）

指標回升終於轉入普通病房

在多次輸血與治療後，他的中性粒細胞指數終於回升，發燒也逐漸退去，總算從無菌病房轉入普通病房。他開心地透露：

離出院不遠了。從無菌室出來後做的第一件事，就是去便利店，因為普通病房可以去便利店，還有有窗戶真的太好了。

車炫承在影片中展現頑強意志，即使痛苦仍試圖保持樂觀。粉絲紛紛留言為他打氣，希望他能順利完成後續治療，儘快恢復健康。

