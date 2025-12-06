傳與前日本AV女優性交易　違約金案開庭　韓男團偶像：毀了我一生

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年6月被爆私會前AV女優明日花綺羅，更傳出有性交易，遭到公司退團處分，雖然雙方當事人都已經否認，退團處分也無法收回，他還要面對高額違約金，韓國警方更無法展開調查。



事件相隔近半年，近日違約金訴訟開庭，周鶴年透過媒體表示：「這會毀了我的人生。」他也還原當日與明日花綺羅聚會的細節，強調那只是一場「典型的成年人聚會」。

周鶴年（IG@_juhaknyeon_）

據《Billboard》的專訪報導，周鶴年陷入負面爆料始於韓媒《TenAsia》的爆料，雖然他已否認並且提告該記者，仍遭到公司解約。而韓媒曾報導他被求償韓幣20億元（約1000萬港元），由於2024年12月他以15億韓幣簽約該公司，如今公司求償是要求他歸還當初的簽約金，剩下的才是賠償金。

周鶴年透露，當時他與明日花的聚會，是與多位朋友在酒吧喝酒，而其中一位是已經退役的AV女優（指明日花綺羅），得知女方成功跨進美容、化妝品產業，好奇之下彼此聊了很多事情：

作為成年人，喝酒喝醉是很正常的，對吧？我今年27歲了。

而他事後試圖與公司協商並處理照片外流危機，卻被迫接受「毀滅性條款」的終止協議，他因無法負擔天價賠償金而拒簽，遭到公司提告。

明日花綺羅（ig@asukakiraran）

他更表示，媒體爆料的資訊，他只告訴過公司內部，卻被外媒得知，這太明顯了，如今他面對訴訟，團員們則可以持續活動，他卻因失眠跟財務危機備感壓力，但他仍決定勇敢發聲，認為自己不該承擔這些罪名，更不該負擔這天價的違約金：

我想讓大家知道，這家公司並不會真正保護藝人，也不符合一間正當企業該有的樣子。如果我因沒做的事而輸掉官司，那未來這些公司也會繼續濫用這種方式。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】