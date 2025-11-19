90年代人氣日劇女星突傳「癌症復發病危」　經理人IG發文證實

45歲日本女星希良梨驚傳病危！她因出演1998年富士電視台人氣日劇《GTO》而聲名大噪，2000年因罹患子宮頸癌中止演藝工作，時隔20年又再度罹癌，11月19日IG突然上傳黑底白字寫道：「希良梨目前正處於病危狀態。」大批粉絲湧入留言關心。



希良梨的IG在11月18日上傳黑底白字提及病危，同時也上傳一張與兒子在超商吃冰淇淋的合照，她2008年嫁去台灣，照片中疑似是在台灣的商場裡拍攝。

希良梨（Instagram@kigod23）

更多希良梨的相片：

+ 18

此外，她的IG於11月17日曾發出貼文，文末註明是「經紀人代發」，內容提到：「良梨現在仍在與癌症抗爭，並未痊癒。」限時動態PO出疑似在病房中打點滴、躺在病床上的照片。

希良梨11月13日曾提及自身病況：

我的腳，甚至腳底，從6月結束化療出院後，仍然因化療的副作用持續麻痺。

她寫道：「每天都必須面對這樣的身體，老實說，有時候真的會覺得很煩。因為這已經不是一個正常的身體了。」最後補充：

現在最大的願望就是早日恢復健康、恢復體力，以及麻痺能夠消失。各位病友前輩們、支持我的大家，請給我力量吧。我其實意外地膽子很小。

而希良梨於2024年9月公佈罹患癌症，同年12月接受手術，並於2025年1月透露癌症已經轉移且達到第三期。她在6月底完成最後一次化療，7月宣布退出演藝圈，持續透過社群平台更新自身抗癌的過程，傳出病危消息後，粉絲紛紛湧入留言：

「希良梨加油！快回來！」

「活下去！快回來！大家都在等妳」

「大家都在為妳打氣」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】