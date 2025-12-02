日本漫畫家心肺驟停搶救3天成植物人　家屬：仍期待有天重新作畫

日本漫畫家高橋伸輔的家屬於12月1日在其社群發文透露，9月7日午後高橋伸輔突發心律不整，導致心肺功能驟停，情況一度相當危急。當時在救護車送醫途中持續接受AED電擊搶救，但心跳遲遲無法恢復穩定，造成腦部長時間缺氧。



根據家屬說法，高橋伸輔在進入加護病房後，醫療團隊進行長達3天的搶救。然而因為缺氧時間過長，他被診斷為低氧性腦病變，大腦大部分受損、僅腦幹維持功能，最終被判定為植物人狀態。

日本漫畫家高橋伸輔突發心律不整，導致心肺功能驟停，因為缺氧時間過長被診斷為低氧性腦病變，最終被判定為植物人狀態。（shinsuke0330@IG）

9月中旬接受氣切手術，10月初從加護病房轉到一般病房後，仍持續出現血壓下降、心律不整、排泄困難等不穩定狀況，令家屬始終心驚膽跳。家屬感性表示：

儘管意識不在，高橋伸輔仍靠著自己的心臟與肺努力呼吸、奮力活著。

家屬同時向長期替高橋伸輔祈禱與送上支持的粉絲們致謝，包括各式訊息、護身符、他喜歡的物品與紀念品，「這些都是支持他持續奮鬥的力量」。家人也坦言，粉絲的鼓勵讓他們在漫長的煎熬中得到支撐。

家屬強調，他們並未放棄任何希望，仍期待高橋伸輔有一天恢復意識、重新提筆作畫，並將持續進行復健及治療，「無論以何種形式，伸輔會繼續活下去。」

在高橋伸輔本人無法使用社群期間，所有對外更新與聯絡事宜將由家屬代為處理。家屬最後呼籲外界：

希望大家不要忘記持續奮戰的伸輔，也希望你們能繼續為他祈禱。

高橋伸輔描繪的漫畫作品「テッペン～那須川天心物語～」，內容描述拳擊天才那須川天心從一個愛哭鬼變成「最強格鬥家」的成長歷程，是個充滿淚水、汗水和努力的故事，熱血的劇情深受粉絲喜愛。

