荷里活女星紐約遇車禍亡　曾演《The Marvelous Mrs. Maisel》

曾在《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）第五季中演出女警的荷里活女星溫妮戴維斯（Wenne Alton Davis），當地時間8日在紐約曼哈頓過馬路時，被一輛左轉的黑色凱迪拉克SUV撞上，頭部與身體多處重傷，送抵西奈山醫院後仍宣告不治，享年60歲。



根據外媒報導，肇事司機為61歲男性，事後並未逃逸，留在現場配合調查。紐約市警察局高速公路交通事故調查組目前仍在釐清事故原因，尚未提出控訴或進行逮捕行動。

溫妮戴維斯出道近20年，參演過不少影視作品，還是棟篤笑表演者。（IG@wenne_alton_davis）

除《The Marvelous Mrs. Maisel》還演過《Man on Fire》《Blindspot》 更多Wenne Alton Davis的照片：

溫妮戴維斯的經紀人（Jamie Harris）稍早在Instagram上確認噩耗，並分享兩人的合照悲痛悼念：

我無話可說，只有滿滿的愛。安息吧，我的老朋友。我們會永遠想念你。

出道近20年的溫妮戴維斯，本名Wendy Davis，是影視圈相當常見的性格演員。除了《漫才梅索太太》，她也曾在《火線救援》（Man on Fire）、《盲點》（Blindspot）、《紐約新醫革命》（New Amsterdam）等多部影集裡擔任配角。

年輕時因熱愛表演而搬到紐約追尋藝術夢，也從事楝篤笑，為了維持生計，她曾在約翰甘迺迪國際機場（JFK）擔任安檢人員。

